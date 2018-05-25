今日看点：德国研制全新昆虫扫描平台 可无死角3D打印

3D打印已经对眼镜行业产生了重大影响，允许制造商创建定制框架，甚至允许客户3D打印自己的框架。几家3D打印眼镜生产商已经出现了创新产品，但到目前为止，还没有

5月25日消息，3D打印已经对眼镜行业产生了重大影响，允许制造商创建定制框架，甚至允许客户3D打印自己的框架。几家3D打印眼镜生产商已经出现了创新产品，但到目前为止，还没有任何像Wires Glasses这样的创新公司能够在今天推出新的眼镜系列。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

3D打印机造纯电动赛车 挑战山路弯道时速240

近日大众汽车品牌发布I.D.RPikesPeak，这是一款专为极端条件研发的纯电动赛车。首款纯电动赛车凭借其空气动力学方面的优势，以应对世界上最著名的爬山路段的挑战。赛道起点海拔近2900米，终点海拔高达4300米，该路段的低气压致使空气动力学条件很不一样，与平地赛道所具有的条件差别很大。

I.D.RPikesPeak

相较于其他赛车规则，本次相对开放的竞技规则让工程师在设计I.D.RPikesPeak的底盘和尾翼时有更多的回旋余地。I.D.RPikesPeak的新部件由3D打印机快速生成，约2000个零部测试均是通过3D打印技术生成。

全球3D打印“鼻祖”带着小提琴来了

是时候展现真正的技术了！各式各样的机器人表演着各自的绝活，从语音对话、陪伴孩子老人、做家务到接待贵宾，可以说是上得厅堂下得厨房；球鞋、人物造型、小提琴，这些都能通过3D打印实现，号称世界3D打印技术鼻祖，全球第一家光固化打印起源公司美国3Dsystems也带着它们的产品来到了制造业大会的现场。

美科学家制成3D打印智能凝胶

据外媒报道，美国拉特格斯大学新布伦瑞克分校研究人员在《应用材料与界面》期刊发表论文，称其研制出一种3D打印智能凝胶，这种材料未来或可用于研制软体机器人和人造肌肉。

据研究人员介绍，他们将制成的人形智能凝胶放在电解液里，然后给电解液通电。凝胶在电场作用下可以前进、后退、抓取物体、移动物体，改变电解液浓度和电场强度可以使凝胶改变姿态或形状。此外，这种材料与人体组织相似，含有大量水，非常柔软。

Eastman联手colorFabb推出高品质3D打印线材nGen_flex

大约一年前，colorFabb透露，他们与Eastman化学公司合作，以改变3D打印材料的基准。这导致了nGen线材的发布，它让世界初步了解了下一代的全面性材料，通过稳定的可靠性和易用性，它可以应用于任何3D打印项目。很快一年过去了，colorFabb和Eastman化学公司带着nGen_flex回来了：这是一款非常坚韧的半柔性材料，其耐高温的属性非常适用于医学应用。

Wires Glasses将新的3D打印天赋带入眼镜行业

3D打印已经对眼镜行业产生了重大影响，允许制造商创建定制框架，甚至允许客户3D打印自己的框架。几家3D打印眼镜生产商已经出现了创新产品，但到目前为止，还没有任何像Wires Glasses这样的创新公司能够在今天推出新的眼镜系列。该公司去年由伦敦设计师Yair Neuman在Lily Cole的创意指导下成立，并且正在从True Ventures获得种子投资。

每对导线眼镜的框架由挤压金属丝形成，其可以与多种形状和颜色的七种不同3D打印镜片边缘设计中的任何一种配对。可互换的轮辋允许佩戴者随时改变他们的外观，而无需购买新的配对。简约的设计不仅外观酷炫，而且通过使用3D打印减少了浪费，体现了Co-Founders Cole和企业家夸梅费雷拉对可持续发展的奉献精神。通常情况下，眼镜框架和边框是从大片材料上切割下来的，从而造成大量浪费。

德国科学家研制全新昆虫扫描平台 可无死角3D打印

在参观昆虫博物馆的时候，细心的人们会发现很多标本都是用针脚固定的。不过随着时间的推移，它们会面临脆弱老化、甚至被“博物馆甲虫”（标本圆皮蠹）给啃食等问题。 有鉴于此，德国科学家想到了一种让它更加长久的选择――对其进行3D扫描、然后数字化保存。而这项研究的关键，就是打造一台专门为昆虫而设计的“自动化3D扫描成像仪”。

DISC3D工作原型（Credit：Gregor Schuster）

这台开源的原型设备，被称作“达姆施塔特3D昆虫扫描仪”，简称DISC3D 。 它由达姆施塔特大学和应用科学大学的一支联合团队，历经四年时间开发完成。

其先在扫描仪中间放置任意大小的昆虫，由两个半球形光源提供各个方向的照明，然后用一台板载数码相机来持续采集照片。

随着双轴步进马达的旋转，以及机台的往复移动，相机就能够从四面八方进行拍摄。

最终结果是，相机拍摄了400个不同空间方向的25000张照片。将它们结合到一起，就形成了一个高清晰度、采用真彩色摄影和表面纹理的昆虫3D模型。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215253-1.html

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