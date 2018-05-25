优步暂停亚利桑那州自动驾驶测试

据媒体报道，优步（Uber）当地时间5月23日发布消息称，由于当地居民的反对，将中止在亚利桑那州的道路测试，近300名参与测试的员工也将被解雇。

据媒体报道，优步（Uber）当地时间5月23日发布消息称，由于当地居民的反对，将中止在亚利桑那州的道路测试，近300名参与测试的员工也将被解雇。一位女发言人称，优步并不是关闭整个自动驾驶项目，而是将继续专注在宾夕法尼亚州的匹兹堡和加利福尼亚州的两个城市进行有限的自动驾驶测试。

这位发言人表示，公司的目标是今年夏天恢复自动驾驶的运营，有可能是以较短路程和更小车型的形式。她说：“我们致力于发展自动驾驶科技，我们希望能够在不远的将来回归公共道路。”优步曾经表示，自动驾驶技术对其未来的出行服务非常重要，尽管现在仍不清楚自动驾驶在优步新首席执行官Dara Khosrowshahi的计划中占据何种位置。Khosrowshahi上任后进行了一系列大刀阔斧的改革，重组公司结构，削减开支，为优步2019年的上市做准备。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215256-1.html

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