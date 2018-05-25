京东升级青流计划 落实联合国2030可持续发展目标

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月25日消息，京东方面今日在北京宣布，全面升级其“青流计划”，从聚焦绿色物流领域，上升为整个京东集团可持续发展战略，从关注生态环境扩展到人类可持续发展相关的“环境（Planet）”、“人文社会（People）”和“经济（Profits）”全方位内容。

京东表示，此举是为了响应党的十九大提出的打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的号召，同时进一步推动落实联合国2030年可持续发展议程。

京东物流CEO王振辉表示，全面升级的青流计划更重要的是合作伙伴共同行动，为此京东提出“一个宗旨、三个目标和十项准则”的可持续发展理念，倡议生态链上下游合作伙伴一起联动，以共创美好生活空间、共倡包容人文环境、共促经济科学发展为三大目标，共同建立全球商业社会可持续发展共生生态。

据京东方面资料显示，“青流计划”是去年6月京东物流联合九家品牌商共同发起的绿色供应链联合行动，同年11月，京东物流成立了“京东物流绿色基金”，先期投入10亿元加速物流行业的绿色升级。

京东方面表示，京东物流已经在北京、上海、成都等多个城市建成规模化新能源车队，未来，京东还将通过补贴等激励措施，把所有合作伙伴的车辆也逐步替换成新能源车；在仓储建设上，京东物流已经在上海亚洲一号实现了仓储屋顶分布式光伏发电系统的应用，到2030年，将搭建全球屋顶光伏发电产能最大的生态体系，联合合作伙伴建设光伏发电面积达2亿平方米；在包装方面，目前京东已经大规模使用可降解包装袋，每年淘汰近百亿个传统塑料袋，同时已投放十万青流循环箱。

京东倡议合作伙伴低耗制造、降低浪费、使用清洁能源，到2030年累计实现减少碳排放10亿吨；同时希望通过制定相关促进举措，比如新能源汽车运输入仓实施绿色通道制度，对于耗能低、低污染生产企业制造的产品实行优先采购制度等。同时，京东倡议合作伙伴不雇佣童工、无用工歧视、保障员工福利，使所有员工能够平等和有尊严地发挥自己的潜能，并增强妇女、儿童权益保护，这些将被纳入京东供应商管理的准入和评级标准中，在当前人力成本增加的形势下，部分企业选择在东南亚等地区使用非法劳工，京东将坚决对其商品和服务不予采购。

此外，京东还倡议所有合作伙伴坚持腐败零容忍、偷税漏税零容忍，积极投入精准扶贫和技术创新，在去年京东就倡议并联合130多家企业成立“阳光诚信联盟”，对腐败、偷税漏税等行为进行失信黑名单管理，共同打击腐败、诚信及信息安全等问题。

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