高科技提升水源地督查效率

“利用现场执法APP是一种全新的环境监察工作模式，取代了以往一个本、一支笔的工作模式。”生态环境部卫星环境应用中心高级工程师姚延娟介绍说，“这是第一次如此大规模地在现场督查工作中应用现场执法APP。无论对我们卫星中心，还是对现场的督查人员都是一次全新的考验。”

在生态环境部全国集中式饮用水水源地环境保护专项第一轮督查（以下简称“水源地专项督查”）中，第一次大规模应用了现场执法APP，利用卫星遥感监测技术，提高工作效率的同时，也带来了新的考验。

生态环境部环监局相关人员表示，此次水源地专项督查现场执法APP的数据库是在原环境保护部组织开展的长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动和全国饮用水水源地排查基础上构建的。地方政府根据相关规定进行整改后，又分多次提交相关数据更新内容。“不同数据汇总，有很多水源地的名称等数据发生了变化，这也给水源地清单数据库的管理带来了一些压力。”

在本次水源地专项督查以前，现场执法APP在长江经济带的相关督查工作中已经经过了几次应用。“但是，如此大规模、上千人的使用确实是首次。”卫星环境应用中心副主任张建辉坦言，此前做了很多应急预案，挑战最大的还是各地报送数据与现场情况不一致所带来的数据更新问题。

“现在开展工作的难点是在应用普及方面。”卫星环境应用中心水部负责人吴传庆说，一方面是很多督查人员对APP的使用非常陌生，需要工作人员一步步指导；另一方面是由于督查现场变化较多，需要工作人员对数据进行更新和统一等操作。

“现场执法APP在实地使用还是相当有用的。”生态环境部水源地专项督查第94督查组正在安徽滁州督查，组长任富刚告诉记者，由于面积大，车辆人员无法到达划定区内所有地方，“通过卫星遥感可以排查到一级二级范围内的所有位置，通过对比可以知道区域内有无违规违建，省时省力，更主要的是可以在短时间内了解保护区内的分布情况。”

第120督查组在江苏省徐州市检查一个一级水源保护区时，在取水口附近发现几处鱼塘。当地政府相关人员表示，鱼塘距离取水口500米之外。督查组随即使用现场执法APP软件的定位和“红圈”标定范围内的功能，测定出此处的几个鱼塘属于取水口500米范围内，应取缔。“以前没有APP，我们只能通过目测、步量等方式估测距离，不仅数据不够准确，而且没有说服力，容易和地方政府产生扯皮问题。”第120督查组组员叶泓说，“现在用软件一量，一目了然。”

用第183督查组组员俞俊的话说，使用现场执法APP“告别了以往光靠眼睛勘察的老时代；告别了以往拿着举报单，到处做信访的老时代”。

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