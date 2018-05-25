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北京市环保局约谈十个乡镇街道

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-25 17:05

北京市环保督察办综合处处长臧远伟通报了被约谈的10个乡镇（街道）存在的问题：一是扬尘污染问题突出，被约谈乡镇（街道）基本都存在施工扬尘管控不到位等问题。

北京市环保局根据近期空气质量监测数据、环保督察检查等情况，对西城区什刹海街道，朝阳区左家庄街道，海淀区花园路街道，丰台区卢沟桥乡，石景山区鲁谷社区，房山区阎村镇、石楼镇，通州区梨园镇，大兴区礼贤镇，延庆区康庄镇等10个乡镇（街道）进行了集中约谈

按照约谈要求，被约谈乡镇（街道）15日内制定整改方案，报北京市环保局，抄报区政府，两个月内报送整改报告。

北京市环保督察办综合处处长臧远伟通报了被约谈的10个乡镇（街道）存在的问题：一是扬尘污染问题突出，被约谈乡镇（街道）基本都存在施工扬尘管控不到位等问题。二是餐饮油烟扰民，如卢沟桥乡北京京源鑫诚餐饮有限公司存在油烟直排。三是部分工业企业违法排污，如阎村镇大董村东亚郎悦居小区南侧燕山天竹汽修厂喷漆异味扰民。

臧远伟表示：“进入春季转换季节以来，北京市区域间空气质量不均衡情况明显，尤其是此次被约谈乡镇（街道）排名靠后，空气质量相对较差，大气污染防治工作仍然存在落实不到位的情况，距精细化管理的要求还有较大的差距。”

北京市环保局大气处副处长何治表示，此次只是针对4月份的空气质量情况以及1月至4月的情况进行约谈。今年大气污染治理的目标任务严峻，必须大家共同努力，才有可能实现目标。

卢沟桥乡乡长郭新占表态：“今天的约谈对我们乡来说是一次警醒，更是一次督办。下一步，我们针对这些问题立即做出排查，切实做到立行立止。同时做到压实主体责任，确保不留死角。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215259-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:北京市街道十个乡镇约谈

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