美团旗下生鲜超市小象生鲜落地北京 可人脸识别支付

科技传媒网讯 网易科技新闻5月25日消息, 2018年5月25日，美团旗下全新升级的生鲜超市小象生鲜在北京方庄时代life广场正式开业。在此次亮相的小象生鲜方庄店中，包括自助支付、智能购物车、人脸识别支付等系统等也投入了应用。





美团曾于2017年7月在北京望京地区开设了一家生鲜零售测试门店掌鱼生鲜。美团表示,此次小象生鲜方庄店的亮相，既是美团在生鲜零售领域一次全新的品牌升级，也是美团进一步探索生鲜零售行业的开始。

在即时配送方面，通过App下单，来自美团外卖的配送团队覆盖门店周边3公里，美团骑手最快30分钟送达。

在流量方面，小象生鲜可以与美团旗下餐饮、外卖、共享单车、电影、打车、休闲娱乐等各业务板块之间联动，也有助于全渠道交叉营销。

在大数据方面，依托美团和大众点评所累积出的餐饮大数据和餐饮经验，也有助于小象生鲜精准选品，智能补货，精准会员营销等。

“美团的企业使命是帮大家吃得更好，生活更好。小象生鲜正是美团企业使命的体现，希望在满足用户到餐厅吃、送餐到家的需求之外，为用户提供更快、更新鲜的消费体验；同时，我们也希望秉持初心，创造社会价值，通过互联网平台的核心技术能力参与到生鲜零售行业的数字化、信息化、网络化和智能化的建设当中，提升行业效率，共创智慧生活。”小象生鲜负责人表示。

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