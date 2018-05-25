全球企业对可再生能源电力需求将增至2150太瓦时以上

根据国际可再生能源机构（Irena）的一份新报告，2017年，75个国家的企业积极采购可再生能源累计达465太瓦时（TWh），这接近法国的总体电力需求量。

根据该报告，环境和可持续性问题，社会责任和声誉管理以及经济和财务目标是企业采购可再生能源电力的三大驱动因素。

Irena总监Adnan Z Amin表示：“可再生能源电力采购已成为近年来商业战略的主流支柱。虽然环境问题引发了这种增长趋势，但由可再生能源提供的强化商业案例和价格稳定可以为企业带来竞争优势，并支持可持续增长。”

5月24日在哥本哈根举行的第九届清洁能源部长会议上发布的这份报告的调查结果显示，分析的2，400家大型企业中有一半是主动采购或投资自主生产可再生电力的业务。

在研究中的公司中，超过200家公司至少从可再生能源中获得一半的电力。电力自产是最常见的采购模式，其次是非捆绑能源属性证书（EAC）和购电协议（PPA）。

“公司负责全球最终电力需求的三分之二左右，使他们成为能源转型的核心和关键角色，” Adnan Z Amin继续说道，“随着全球各国政府都认识到这一巨大潜力，促进和鼓励电力行业内外企业采购的政策制定将为可再生能源注入更多所需投资。”

该报告还发现，企业采购趋势是广泛而动态的，参与实践的企业来自各个行业。按数量计，大部分可再生电力消耗在材料行业，而可再生能源电力消耗的最高份额出现在金融行业（24％）和信息技术行业（12％）。欧洲和北美的国家继续占大部分企业采购。

报告中预计，到2030年，全球企业对可再生能源电力需求将增至2150太瓦时以上，到2050年将增至3800太瓦时以上。

但在报告中分析的公司中，只有17％拥有可再生电力目标。这些目标中的75％将在2020年之前到期，这为企业制定新的中长期可再生能源战略和目标提供了重要机遇，这些战略和目标是可再生能源技术改进和成本下降的因素。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215262-1.html

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