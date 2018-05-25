2018 虚幻引擎技术开放日 虚幻引擎的新时代

5月24日，为期两天的“2018 Unreal Open Day虚幻引擎技术开放日”在与会者们的依依不舍中落下了帷幕。除了虚幻引擎官方的工程师与技术人员外，来自各行业的技术专家，全面分享了使用虚幻引擎开发项目的经验之谈。超过1600位开发者们汇聚一堂，全身心投入到虚幻引擎的技术盛宴中。

虚幻引擎的新时代

虚幻引擎全球的开发者人数持续增长，增长率也在提高。2018年3月，全球虚幻引擎的用户已达到了500万，距上次发布400万数据时仅过去了半年而已。

而国内开发者分布也有所变化，在三四年前，虚幻引擎用户是以北、上、深三个城市为主。而近两年广州已经超过了深圳，成为国内虚幻引擎开发者数量第三的城市，而成都位居第四。国内的虚幻引擎开发者从北至南，由东至西，并非再只局限于一线城市。

自去年9月上海团队开发的《The Machines》登上苹果开发者大会舞台，到西山居发布的《小米枪战》，再到腾讯的两款《绝地求生》手游，以及Epic Games自研的Fortnite《堡垒之夜》，虚幻引擎手游迎来了新的时代。越来越多的开发者投身到虚幻引擎的手游开发中，手游作品的质量也在飞速提升。

除了知名大厂出品的，国内一些独立制作人和团队使用虚幻引擎制作的游戏也逐步有了国际的水准。《失落之魂》、《救赎之路》、《夕生》、《光明记忆》等作品在大会的展示和分享吸引了无数开发者驻足。虚幻引擎在支持独立开发者上也是不遗余力，国内已有数个独立游戏作品获得了“虚幻开发者资助计划”的现金支持。在分享结束后，这些并非知名的游戏人们也被开发者们团团围住，随即成为了会场的明星。

跨平台互通游戏是未来

在Epic Games创始人，虚幻引擎之父 Tim Sweeney看来，跨平台互通是未来游戏发展的方向，可以让产品在市场上更具竞争力。

使用虚幻引擎研发自己的游戏，也让Epic Games受益匪浅。作为引擎技术方自研游戏，能够形成良性的循环。根据游戏实际需求为引擎添加特性，从而优化引擎，游戏质量更因此得到提升，相辅相成。在过去的这几年Epic Games通过《堡垒之夜》为虚幻引擎带来了很多优化和改进。

随着视频、直播平台的兴起，社交媒体已经成为业内最有影响力的推广力量。因此Epic Games也做了很多工作来推出新的工具，帮助游戏开发者能够满足这些社交媒体平台的需求。例如回放系统，游戏者可录制游戏时有趣的内容，在社交媒体渠道上分享。

同时为了更好地帮助开发者，超过一千两百万美金开发成本的《虚幻争霸》资源已经在虚幻商城免费开放。

行业领域的更多应用

不只是游戏，虚幻引擎在开源公布之后，已经在大量的非游戏领域行业被广泛应用，这也是近年来虚幻引擎开发者数量迅速增长的重要原因之一。例如建筑业、汽车行业、航空航天领域、广告以及电影和动画制作等行业。

通过虚幻引擎的实时渲染功能，影视制作团队可以加快开发进度，节约开发成本，并最终呈现出更好的画面质量。同时虚幻引擎的可交互性能够给设计师带来更直观的感受，这也是其受到越来越多企业用户的关注的原因之一。目前建筑行业已有20%的设计人员在使用虚幻引擎。

虚幻引擎同时可以实现资源的高效利用，例如一家汽车行业的公司，通过制作一个数字孪生模型的数据展示，用同样一套资源可以用来制作汽车广告画面、影视画面、制作销售使用各种汽车配置器的交互产品形态，也可以在VR中展示汽车效果。

年度优秀作品颁奖典礼

活动现场还举行了虚幻引擎年度优秀作品颁奖典礼，评选出了最佳独立游戏、最佳行业应用、最受期待游戏和年度最佳游戏4个奖项。获奖团队如下：

最佳独立游戏：DarkStar《救赎之路》

最佳行业应用：Mackevision团队

最受期待游戏：西山居《加勒比海盗》

年度最佳游戏：腾讯光子工作室群《绝地求生：刺激战场》

除了嘉宾们的精彩分享，活动现场更有来自西山居、英特尔、微软、Incredibuild等业界知名公司带来的技术分享及现场互动演示。Epic Games展位上也带来了今年GDC的重头戏digital human Siren、Fortnite的跨平台试玩等首次在国内展出的内容。

2018虚幻引擎技术开放日虽然已经落幕，但开发者们的精彩才刚刚开始。正如Tim所言，希望通过虚幻引擎更好地帮助开发者们实现目标和创造价值，共同创造未来!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215263-1.html

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