快手小姐姐的花式编发，让你在这个夏天秒变清爽小仙女

夏天一到，平时看起来美美的披肩发就成了女孩子们的“甜蜜负担”，较深的发色和厚重的发型让人觉得又闷又热，这时候就需要“编发”出场了。一个好看的编发不仅能解决夏日的种种不便，还能为整个人的造型增添光彩。

国民短视频平台——快手上就有这样一群善于编发的美丽小姐姐。无论头发长短，都能编出自带“仙气”的发型来，让你这个夏天不再闷热，秒变清爽小仙女。

【少女心编发】

蝴蝶结作为小仙女的标配，一直备受推崇。这个夏天，做一个头顶蝴蝶结的小公主吧~快手用户“美宝编发”(快手ID：ycyc1477726)就介绍了这样一种“蝴蝶结”扎法：先在头顶扎一个马尾，然后将马尾翻到头顶固定，之后将头顶的“丸子头”从中间分开固定在头顶，最后把剩余的马尾别到脑后，这样一个美美的“蝴蝶结”就扎好了。扎着这样充满少女心的发型上街，还怕变不成小仙女?

【看会学不会】

有一种编发，能看会但学不会。这款鹿角编发，需要先在头顶分出两绺小辫，用皮筋固定后，一圈一圈地向里翻转，最后在头顶固定出一个鹿角(是不是感觉看不懂)，但快手上的小姐姐“小阿月编发”(快手ID：aiyue0421)确实只用简单几步就完成了这款编发，看来我等凡人变不成小仙女是有原因的，就只能舔屏欣赏小姐姐的心灵手巧了。

【手残党福音】

快手用户娜娜爱编发(快手ID：Tntn1993)所介绍的这款编发就比较亲民了，手残党也能快速学会。只需从头顶开始，从前后各取两绺头发，将它们用皮筋固定后重复这个步骤，一直扎到耳朵上方。这样简单几步就能收获气质满满的夏日编发，快学习起来吧。

【减龄猫耳编发】

一款好看的编发，除了能让你分分钟变身小仙女，更是能带来减龄的效果。快手用户“小阿月编发”(快手ID：aiyue0421)带来的这款猫耳编发就能让人轻轻松松年轻5岁：在头顶扎两个小麻花辫后，将两股用皮筋固定，最后将其中一个麻花辫抽出部分，固定于头顶。怎么样，只需简单几步，一款富有童心的减龄猫耳编发就编好啦~

【气质女神编发】

如何给中长款卷发增添细节，让厚重的卷发不再闷热呢?快手用户“颖颖”(快手ID：zzyy0026)介绍的这款半丸子头的扎法能让卷发瞬间利落不少。先在脑后扎一个马尾，然后用皮筋在马尾2/3处再次固定。将皮筋中间的马尾分为两半，把马尾翻入分开的空隙中，再将这部分固定在第一个皮筋处，取两边碎发盘入，这样一款有气质的女神款编发就扎好啦~女神小心机都隐藏在发型中，你有没有get到呢?

【星座专属编发】

12星座怎么能没有自己的专属编发呢?快手用户“靓靓爱编发”(快手ID：Xsh237351)就为双鱼座的小仙女们介绍了这款专属编发。先在头顶取一绺头发固定，然后分别从两边将头顶的马尾编进麻花辫中，最后将两个麻花辫用发饰固定。这款“偶像剧女主同款”编发，绝对能满足“对爱情上瘾”的双鱼座小姐姐们爱幻想的人设。

【修饰脸型编发】

其实发型还有一个很重要的作用，那就是修饰脸型，无论你是圆脸还是方脸，都可以在视觉上改善脸型，秒变鹅蛋脸。快手用户“琪琪编发”(快手ID：839066605)向长脸用户推荐了一个能够修饰脸型的编发。将头发从头顶二分之一处分开，后半部头发扎低马尾，前半部头发中分后编在耳后。这种编发在一定程度上增加了脸上半部的宽度，使较长的脸型不那么明显。有需要的小姐姐们都可以照这个方法试试看哦~

不仅能告别闷热，还能增加细节、修饰脸型。功能多多的夏日编发你学会了吗?这个夏天，不做闷出汗的女汉子，要做甜似蜜的小仙女。没看够的话，快手上心灵手巧的小姐姐们还有更多编发技巧等你来发掘。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215264-1.html

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