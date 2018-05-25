借贷宝、咔咔房链两种思路解决区块链并发效率问题

作为本届数博会区块链领域的首场活动，“区块链技术应用与产业融合发展论坛”于北京时间5月25日正式拉开了序幕。现场，来自多个国家区块链领域的先行者们围绕区块链技术的应用场景展开了讨论。其中，借贷宝高级副总裁翁晓奇、咔咔房链CEO谭博超均在各自演讲中提到了针对区块链并发能力缺陷的应对方案，给区块链的落地应用带来了一些新的启发。

首先来看借贷宝的思路：择其善者而从之，其不善者而改之。

翁晓奇认为，区块链的去中心化对于解决目前民间借贷中心化程度高，底层金融资源分配不足，供需信息不对称的问题的确很有疗效，也完全符合借贷宝让民间借贷走向阳光化、规范化与合法化的愿景，但我们也要看到区块链目前存在的并发效率低下问题。基于此，我们并没有完全引用区块链的分布式记账模式，而是只引用了核心的时间戳技术。通过用电子合同+可信时间戳组成 “合同链”的模式既保障了并发性能，也保证了交易的不可篡改性，同时也能获得国家司法系统对交易证据的广泛接纳。

与借贷宝不同，依区块链理念而生的咔咔房链从开始就选择了能够规避这一缺陷的产品——房产。

谭博超表示，区块链并发能力差是一个很重要的因素。从区块链现阶段的情况来看，我们目前所具备的是一个低成本、高安全性、并发能力很差的操作系统和矿机维护的生态。要完成对区块链技术的应用落地就需要针对这一生态特性做文章。因此，我们认为此时真正能落地的应用必须是高单值、低频交易的应用。哪些产品合适呢?思考过后我们选择了房产。

两种思路，两个应用方向，但借贷宝与咔咔房链的最终目标都是一致的：抓住区块链技术红利，最大化发掘其技术价值。放眼整个圈子，对于源源不断的区块链入局者而言，探讨技术应用固然重要，但看清自身，寻找到与区块链最正确的契合点才是一切的基础。一句成语“磨刀不误砍柴工”放在这里再合适不过。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215265-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm