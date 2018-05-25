阿里云投诉华为云提供虚假材料 财政部：证据不足

科技传媒网讯 网易科技新闻5月25日消息，近期阿里云投诉华为云涉嫌提供虚假材料，以谋取国税总局公有云租用项目中标。经过审查，被认为证据不足，投诉事项缺乏事实依据。因此，对此投诉予以驳回。

事件起因是2017年底政府公有云采购项目。2017年底，国税总局公开招标的形式采购周期为三年的公有云服务。经过角逐，华为以1050万元拿下该项目，但阿里云向提起了诉讼，诉讼事项为，华为软件涉嫌提供虚假材料谋取中标。

但经过相关机构依法调查发现，现有证据不足以证明华为软件存在提供虚假材料谋取中标的行为。投诉事项缺乏事实依据。

因此，根据《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）第十七条第（二）项的规定，投诉缺乏事实依据，驳回投诉。

另外，财政部政府采购信息公告还提到“华为软件投标文件中提供的部分认证证书不符合招标文件有关要求，扣除相应得分后，华为软件仍排名第一，不影响中标结果。”（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215266-1.html

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