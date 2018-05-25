利润空间极度压缩 光伏低价领跑谁买单？

低电价下制造企业如何盈利？领跑者项目“质优价低”高效产品如何保障供给，都是当前行业需要直面的问题。

第三批光伏领跑者项目招标尘埃落定，近期各中标业主已开始采购组件、逆变器等产品。记者观察，此次领跑项目招标呈现两大特点：一是低电价不断报出；二是少有制造企业中标。因此，在领跑项目中标者下一轮的产品招标中，制造企业将面临更为严峻的低价投标选择。

低电价下制造企业如何盈利？领跑者项目“质优价低”高效产品如何保障供给，都是当前行业需要直面的问题。

高效组件恐供货不足

“310Wp的单晶组件在技术参数上几乎是一个满分的标识，因此，不难解释大家在抢领跑者指标，投标的时候先报上一个满分路线，不然可能就中不了。”某参与领跑者组件供应企业负责人坦言，“但拔尖的产能还是很紧张的。参考国内组件企业出口情况就可以发现，出口组件中310Wp的产品几乎没有，由此就可以看出目前国内企业的相应产能和产量。”

“国内10个基地80％都报了310Wp的单晶组件，供货周期大概在一个季度左右，这给国内供货企业造成了很大压力。”上述负责人补充说。

在领跑者项目中，国内高效组件供货难以保证早有前车之鉴。在第二批领跑者实行过程中，曾因中标的单晶产品供应不足导致多个基地延迟开工难以按时并网。

“在第二批领跑者出现各种问题，一方面和中标价格相关，这在乌海和包头项目上表现得尤为突出；另一方面也有相应组件供给不足的原因。”集邦新能源分析师曹君如指出，“目前国内组件产能前五的企业，均储备了超过每年7．5GW的产能，同时也有很多扩产计划，因此表面上看组件产能没有问题，但关键是能不能有足够的致密料和高效硅片供应上述组件厂。”换言之，组件产能并不代表高效产品实际产量。但具有硅料、硅片、组件等产业链较为完整的整体供应商，在领跑项目的承压能力会远高于单纯的组件供应商。

为保证相应的组件供货，部分企业已经开始“放长线”计划。5月22日，隆基股份发布公告，其公司下属多家子公司与通威旗下一系列公司签订长单多晶硅料采购合同，合同采购量为2018年5月至2020年12月合计5．5万吨。若按照中国有色金属工业协会硅业分会公布的2018年5月第二周的多晶硅一级致密料均价12．72万元／吨（含税）测算，预估合同总金额约69．96亿元人民币（含税）。

中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍，2017年多晶黑硅电池的产能合计7．3GW，实际产量为4．2GW；单晶PERC电池产能10．3GW，实际产量则为6．1GW。高效产品产量问题严峻。

另有组件企业负责人也表达了类似观点。“国内领跑者项目预计将用5GW高效组件，但从全球近百吉瓦的组件中来看，这部分产品并非主流，占比70－80％的仍然是275W多晶和285W单晶。以2017年为例，270－275W和280－285W是多晶、单晶的主流产品。因为领跑者项目体量较大，不排除组件企业为了冲量牺牲利润，但在普通组件市场中，市场还是看性价比。”

以双面组件为例，有持悲观态度的从业者向记者表示，双面组件在第三批领跑者中可能不会大面积使用。“虽然80％的技术路线中都提到了双面组件，但12月底就要并网，如此低价，不可能实现大规模量产。双面组件的应用如若能达到20％就已经非常乐观。”对此，曹君如分析指出，“综合来看，占比应该会高于50％，但从市面上双面电池片产能，符合领跑者要求的高瓦数产品可能还不太够。”

制造企业或难保利润

“招投标过程乱象丛生，投资企业和生产企业都受到挤压。”上述光伏负责人坦言，“如果高效组件供给出现问题，直接后果，一是项目不能如期并网，二是投资企业牺牲利润。”

“其实，通过第二批领跑者的施行就可以看出，领跑者项目的利润并不比普通项目高。”曹君如表示，由于很多企业都把参与光伏领跑者作为自身实力的证明，因此也不排除有些企业“只要不赔本就会做”的情况。

按照供求关系理论，供货压力大，价格本应水涨船高。但10个领跑基地报出的最终电价，确实让中标者和制造企业都高兴不起来。

“以山西大同浑源县蔡村镇（碾槽沟村北）项目为例，按照0．42元／千瓦时的申报电价，如果中标企业要保持8％左右的内部收益率，组件的价格应该在2．35－2．4元／瓦左右。结合项目给出的技术路线，这一价格水平已经低于目前高效单、多晶组件2．65元／W和2．5元／W的均价水平。如果将光照条件、保障收购小时数等因素考虑在内的话，按照青海项目给出的0．31元／千瓦时的价格，组件价格应该还会再低一些。”曹君如给记者算了这样一笔账。

上述组件企业相关负责人透露：“单晶高效组件需求很大，叠加PERC、双面等技术的高效组件投入成本颇高。适合领跑者需求的高效组件很快将会承受价格下行压力，毛利被压榨，越是310W以上的高效产品越没有利润。高效组件价格一旦作为标杆，普通组件价格肯定会再下降，企业需要寻找新的盈利空间。”

“在硅片端，单晶硅片从去年逾6元／片的价格一路降到目前的4．4元－4．5元／片，除了龙头企业还有0．3元左右的毛利，其他大厂利润更薄。”一位行业分析师透露，目前中小型单晶硅片厂都是现金成本以内运行。“今年一季度停产的单晶硅片小厂到现在也没有开工，因为单晶降价后的价格早已低于这些小厂的成本。同样，多晶硅片也从去年的4．8元／片降到3．3－3．4元／片，除龙头企业还有毛利外，年产能3GW的中等多晶硅片厂，已经没有毛利可言，一些小厂从二季度便开始停产。在市场低迷的情况下，单晶小厂停产较早，相对多晶库存少一些。”

“这次硅片降价，单多晶均因需求不如预期所致，价格从电站应用端传导至组件、电池、硅片生产端各环节。”上述组件企业负责人分析，“单多晶硅片合理的性价比价差是0．6元／片，目前超过1．3元／片，但下游电池和组件价格却未拉开，因此，多晶组件毛利率已远高于单晶。目前一线组件厂商正在转变订单结构，产能逐渐向多晶转换，以此寻求更大的利润空间。”

不仅组件企业，低电价带来的压力同样也让逆变器生产企业深有感触。参与多个领跑者项目的某逆变器生产企业相关负责人告诉记者：“中标电价低，其实设备商是首当其冲的。高效组件在第三批领跑者以及后续应用领跑者中会大量使用，对逆变器的效率诉求也会提高，因此，逆变器在降成本方面也面临巨大挑战。但目前逆变器价格多在0．3元／W左右，降本空间也十分有限。”

低价中标削弱创新力

自首批光伏领跑者计划实施以来，“支持先进光伏技术产品扩大应用市场”的初衷正在步步践行，2015年“领跑者”计划设定的转换效率已成为当前电池组件转换效率的普遍水平，PERC、黑硅、MWT等先进技术不断发展应用。其间，企业的科研攻关功不可没。

诚然，平价上网是新能源行业不断追求的目标，但根据领跑者项目一再报出的超低电价，制造企业的科研投入和技术提升能否领先于电价下降的速度呢？

“业主最终的电价已经很低了，设备商也没有办法，只能想方设法降成本。但政府确实应该考虑到整个行业的合理利润。”有企业相关负责人坦言，“我们不想带头降价，但没有利润行业是不可能发展起来的。合理的利润可以保证相应技术研发的投入。政策引领光伏行业一味比拼价格，最终只会忽略了技术积累，最终伤害的是国内光伏产业自身。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215267-1.html

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