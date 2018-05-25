OFweek 2018中国分布式光伏发展论坛明日举办

新的政策将如何影响分布式市场发展？企业如何在风云变幻之中紧抓市场机遇？未来什么样的技术创新才能引领市场？这些都是横亘在光伏行业人士心中的焦点问题。

在我国光伏发电平价上网前夕，行业发展从追求装机规模过渡到了提质增效的关键阶段。与此同时，光伏行业的发展重心向分布式转移明显，今年一季度的数据显示，分布式光伏的装机已经接近于总新增装机的80%，可见一个属于分布式光伏的时代已经开启。而在以分布式光伏为主的新时代，我国光伏产业仍然面临诸多挑战。特别是在新政策的发布之后，分布式项目将被纳入规模指标管理，国内需求或将放缓，与企业集中释放的产能扩张形成了强烈反差，市场竞争空前激烈。新的政策将如何影响分布式市场发展？企业如何在风云变幻之中紧抓市场机遇？未来什么样的技术创新才能引领市场？这些都是横亘在光伏行业人士心中的焦点问题。

在此情况下， 2018年5月26日上午，由科技媒体中国高科技行业门户主办、科技媒体新能源网承办的“科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛”将于上海隆重举行。本届会议将以分布式光伏的发展为重点，搭建一个产学研交流平台，聚集上下游产业链供应商、制造商、开发商、投融资机构等业内大咖，共同探讨分布式光伏产业发展、市场现状、未来技术趋势和投融资机遇，重点讨论在复苏大潮下光伏技术及应用市场的开拓策略。

本次会议聚焦分布式光伏领域，提供最新的政策导向和市场分析，把握2018年光伏产业风向走势！会议大咖云集，邀请了上海太阳能学会理事长沈文忠、科技媒体行业研究中心高级分析师孙栋栋等业内大咖，演讲主题包括屋顶分布式光伏之高效太阳电池技术、2018年中国分布式光伏展望，将针对分布式项目的技术运用特点以及未来发展趋势进行解读。另外，还邀请到了天合富家、晶科能源、隆基乐叶、协鑫新能源、展宇光伏等业内知名企业的高管，演讲内容包括户用光伏市场前景分析、PERC双面组件发展趋势、分布式投融资创新、分布式电站智能运维等业内焦点问题，将对分布式的技术、趋势、投融资等各方面进行多维度的分析与探讨。此外，主办方还为现场观众准备了一场群英荟萃的圆桌论坛，届时，诸位大佬齐聚一堂，探讨行业发展新模式，发现行业发展瓶颈，获取解决行业难题的正确方案！

此外，本次“科技媒体 2018中国分布式发展论坛”与SNEC展会同期，涵盖光伏产业链全部环节，展览+会议一次给足所有干货！汇集光伏领域的权威专家、企业高管、专业分析机构等数百位业界精英，建立业内优质人脉资源！并将借助全方位媒体资源，有效助力企业拓展品牌和影响力，捕捉更多市场机会！

经过主办方几个月来夜以继日的筹办，本次会议的筹备工作已经完成，明日上午8:00正式举办！期待您的参与！与此同时，假如您不能亲临现场但是又不想错过会议精彩内容，不用担心，主办方将会对本场会议进行全网同步直播，随时随地，只要您有一台可以上网的手机，就可收看精彩会议内容。直播链接：

还犹豫什么，赶紧报名参会吧！

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