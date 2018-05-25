富士康招股说明书看点 发展区块链金融、市值有望破万亿

富士康业务分布在通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人三大领域。整体上看，个产品生产的产能利用率均较高，产销情况也较为乐观。

在富士康的IPO招股说明书中，人工智能成为其工业互联网业务板块的亮点；同时，富士康在多领域取得的成就，使其成为A股市场上最快过会的“独角兽”。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国通信设备制造企业市场竞争分析及企业核心竞争力提升战略分析报告》根据其经营动态解读招股说明书重点。

股东回报高，三大业务板块全球领先

根据招股说明书中的数据，富士康营业收入在2017年取得较大幅度的增长，但富士康的经营活动现金流净额比2016年减少超过一倍，经营活动现金流净额与净利润之比也随之降至0.52。由于股东权益规模的缩减，其净资产回报率升至57.48%的高度。

图表1：2015-2017年富士康经济、盈利情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

富士康业务分布在通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人三大领域。整体上看，个产品生产的产能利用率均较高，产销情况也较为乐观。在各领域的产品中，通信网络设备高精密机构件产量最多，达5.52亿个，其次是网络设备和服务器；在产能利用方面，精密工具的利用率最高，达95.87%；而在产销情况上，通信网络设备高精密机构件最受市场欢迎，产销率高达102.69%。

图表2：业务布局及2017年各产品销售情况（单位：万个，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据招股说明书中数据，2016年全球服务器与存储设备制造市场产值约为353亿美元，而富士康营业额占全球总产值的比例超过40%；2016年全球网络设备制造市场产值约为279亿美元，富士康营业额占全球产值超过30%；2016年全球电信设备制造市场产值约为122亿美元，富士康营业额占全球产值超过20%。

整体来看，富士康在所处的业务领域中，市场占比居于领先地位。

图表3：富士康2016年各业务领域全球产值比重（单位：%）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215271-1.html

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