京东手机：3000伙伴加入618大促 70款手机首发售卖

科技传媒网讯 网易科技新闻5月25日消息，京东手机今日对外发布了游戏手机、线上线下一体化、运营商合作、服务升级、品牌营销五项核心策略，并宣布上线11年来服务过的用户总数超过2.3亿。

京东集团高级副总裁、京东商城电子文娱事业群总裁闫小兵表示：在线上线下相互融合的无界零售时代，京东作为以技术驱动的零售基础设施提供者，正全方位赋能合作伙伴。京东将携手具有创新思维、变革思想、颠覆思路的品牌一路同行，集多方优势全面打通手机行业的人、货、场，共同改变行业未来。

京东商城通讯事业部总裁陈婷表示，手机业务上线11年以来，京东手机服务过的用户总数超过2.3亿,新用户年复合增长率110%；11年来，京东手机合作过的品牌数量超过500个，服务的商家数量超过5000家。

京东宣布，从2018年6月1日起，购机即送配件通用优惠券，还有配件选购中心帮用户一站购齐；在售后阶段，618期间一年碎屏换新为59元，半年碎屏换新为29元。

京东表示，今年618期间将有超过3000个合作伙伴加入京东手机的大促，70款以上的手机新品将在京东首发售卖。京东手机的媒介广告投放将覆盖280多个城市，直接为合作伙伴带来百亿曝光量和上亿的流量。

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