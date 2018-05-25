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欧盟新隐私法生效，谷歌试图安抚广告商别担忧

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-25 21:00

欧盟新隐私法生效，谷歌试图安抚广告商别担忧,广告商 谷歌 欧盟 生效 隐私法

（原标题：Google tries to ease tensions on eve of new EU privacy law）


欧盟新隐私法生效，谷歌试图安抚广告商别担忧

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月25日消息，据路透社报道，周四，Alphabet旗下谷歌试图缓解在线广告商的担忧。欧洲数据隐私新规生效，对他们的广告业务产生影响。

一位消息人士透露，周四，谷歌官员对70家媒体和广告公司发表讲话时，称该公司正在针对欧洲数据隐私新规进行合规方面的努力，并表示将在今年6月和8月发布新的在线工具来协助这些广告商。

按照欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)的规定，互联网公司在线追踪用户的行为，无论是用于购物、办理银行业务还是其它目的，都将面临严格审查。

GDPR还规定，互联网公司使用用户个人数据要有正当理由，如获得对方同意。

对于谷歌和广告商来说，最糟糕的情况是用户拒绝分享他们的个人数据。如此一来，他们收到的一些广告将不再符合他们的兴趣，从而导致点击减少，这可能会影响整个广告行业的收入。

现在，谷歌要求在线广告商在使用用户数据前取得用户同意，并承担代表其在网上追踪用户的法律风险。谷歌此举是为了遵守GDPR的规定，但并不受广告商的欢迎。

本周，包括欧洲广告商理事会在内的一些广告商协会再次要求谷歌公布其采取这些措施的依据。他们渴望监管机构以此予以关注。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215273-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:欧盟谷歌广告商生效隐私法

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