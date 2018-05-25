香港推出更新版可再生能源网 鼓励发展分布式光伏

为应对气候变化，香港特区政府机电工程署今日推出更新后的“香港可再生能源网”，鼓励和帮助市民安装分布式可再生能源装置。

为应对气候变化，香港特区政府机电工程署今日推出更新后的“香港可再生能源网”，鼓励和帮助市民安装分布式可再生能源装置。

为鼓励公众参与可再生能源发展，特区政府机电工程署在该网站增设上网电价计划、可再生能源证书的最新信息、可再生能源设备供货商和新能源系统承办商的参考名单、可再生能源系统接驳电网的安排及其它参考信息。

香港特区政府发言人表示，新增网站将有助于企业、物业管理公司、非政府机构和市民了解安装太阳能光伏板的技术细节、申请程序和注意事项；特区政府希望广大市民和企业踊跃参与上网电价计划，认购可再生能源证书，为推动香港可再生能源发展出一份力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215274-1.html

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