中国样本：用领跑者组件助力光伏扶贫

作为国务院制定的“十大扶贫工程”之一，光伏扶贫发展至今已成为我国发展壮大贫困村集体经济、解决无（弱）劳动力贫困人口基本生活保障的有效载体，也是脱贫和持

作为国务院制定的“十大扶贫工程”之一，光伏扶贫发展至今已成为我国发展壮大贫困村集体经济、解决无（弱）劳动力贫困人口基本生活保障的有效载体，也是脱贫和持续增收统筹推进的有力举措。对于全国较早开始光伏扶贫项目试点的省份之一，山西省经过近3年的摸索与实践，一直严把质量、运维关，主动寻找解决对策，从源头上遏制了问题的产生，为推动扶贫攻坚由“输血”向“造血”转变提出了切实可行的举措。

作为山西省大型国有能源企业，晋能集团一直秉承“融入地方经济、服务地方发展”的理念，积极参与应急救险、扶贫济困、捐资助学、植树造林、绿化荒山等，充分展现了大型国有企业的社会责任。自2016年起，晋能集团清洁能源板块的晋能科技先后参与山西吕梁、大同等市多个扶贫项目的建设。位于山西省首批光伏扶贫试点县大同市天镇县的黑石梁扶贫项目就是其中之一。

黑石梁扶贫项目位于天镇县城东南30公里处的米薪关镇黑石梁，该项目属国家、省、市共同投资建设的整村推进光伏扶贫项目。项目总投资9400万元，占地面积445亩，装机容量10．1兆瓦。电站囊括10个乡镇的101个建档立卡贫困村。项目于2016年12月电站建成并网，年可发电1515万度，相当于减少32万吨二氧化碳排放，纯收入使每户贫困户增收3000元，一举实现脱贫；另一部分纯收入可作为集体经济收入“破零工程”资金，为贫困村集体扶贫公益事业发展打下坚实的基础。

晋能科技总经理杨立友对新华网表示，公司供应光伏组件的优秀光伏扶贫项目不止黑石梁项目一例，其中便包括天镇县40MW光伏扶贫项目。该项目位于天镇县谷前堡镇榆林口村南，占地1320余亩，全部为未利用地，项目总投资3．79亿元。2016年9月电站建成并网，每年可向电网提供0．6亿度绿色环保电能，年均节约标煤49万吨，减少二氧化碳排放128万吨。项目的建设完全符合天镇县“绿色跨越发展”的主路线，贫困户实现每年每户增收3000元，同时增加村集体经济收入也有所增加。

晋能科技在尖端科技方面的持续投入也为其打造的光伏扶贫项目获得持续稳定的绿色收益提供了技术支撑。杨立友分析称，使用领跑者组件可以有效提高单位面积的发电量或者减少对土地的使用面积，因此从这个角度而言，高效发电组件是助力提升扶贫项目精准落地的有效解决方案。

一直以来，平准化度电成本（LCOE）也是衡量光伏项目经济性的通用指标，LCOE既适合衡量集中地面电站、分布式项目的经济性，同样也适用于衡量光伏扶贫电站，能获得更低LCOE的领跑者技术就是更适合扶贫项目的技术。在这方面，晋能科技也一直为各光伏扶贫项目供应符合领跑者标准的组件，以更低的衰减、更高的转换效率、更高的组件功率保障扶贫电站获得更高、更稳定的收入。

近日，多部委还联合印发了《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》。到2020年，智能光伏工厂建设成效显著，行业自动化、信息化智能化取得明显进展。这对我国光伏制造产业提出了更高的标准，为促进光伏企业向高精尖技术水平转型发展定下了新的发展基调。

面对这一行业发展新趋势，晋能科技已抢先占领智能化高地。目前，晋能科技已在电池、组件车间全面部署自动化和MES、ERP等智能化制造管理系统，生产投料、设备状态、质量控制、环境监测等实现全程自动监测和调度，产品生产过程可追溯，在维护客户利益的同时，也为质量的持续提升提供了坚实的技术保障。

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