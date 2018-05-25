421.9W！通威太阳能超高效PERC叠瓦组件功率破世界纪录

2018年5月上旬，通威太阳能自主研发出了超420W的高效叠瓦组件，其72片版型组件最高发电输出功率达421．9W，破PERC组件世界纪录，并获得成都国家光伏产品质量监督

2018年5月上旬，通威太阳能自主研发出了超420W的高效叠瓦组件，其72片版型组件最高发电输出功率达421．9W，破PERC组件世界纪录，并获得成都国家光伏产品质量监督检验中心测试验证，组件转换效率可达20．7％，完全满足并大幅超过“技术领跑者”技术门槛限制。在通威太阳能研发团队的努力下，此高效叠瓦组件采用完全自主研发并获得相应专利的高效叠瓦电池和高效叠瓦组件技术。

由于双面率大于75％，在正常的反射光下，通威太阳能双面PERC叠瓦组件功率即可达460W。同时，组件顺利通过IEC 61215 ＆ IEC 61730新标准的所有稳定性和可靠性测试，获得TüV NORD 颁发的叠瓦组件IEC 61215 ＆ IEC 61730新标准认证证书。

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