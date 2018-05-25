60片组件效率20.66% 隆基乐叶组件效率再获突破

5月25日，隆基乐叶宣布：经权威认证测试机构CGC测试，隆基乐叶研发的60尺寸型双面叠片组件正面转换效率达20．66％，突破世界纪录，成为目前全球60尺寸型双面叠片组件正面转换效率最高纪录保持者。





隆基乐叶副总裁吕俊博士表示：隆基乐叶这几年一直在努力探讨PERC产品的价值，不断尝试突破PERC效率的极限，进一步提升PERC产品的性价比。本次组件转换效率的新突破进一步印证了PERC的发展空间，我们坚信，未来三年PERC一定会完全取代常规产品，并有效提升光伏系统的发电效率与可靠性，降低度电成本，给客户带来更高收益。

隆基乐叶所执着的PERC技术，是通过对电池背面进行介质膜钝化，采用局部金属接触，大大降低了电池背表面复合速度，同时提升光反射，使得电池的开压和效率得到提升。双面PERC电池通过略微改变电池结构，在成本上与单晶PERC产品相差无几，在保持原先单面PERC高转换率的基础之上，可以做到背面同时发电，这样双面发电对整个系统而言大约增加了10％－25％的系统发电增益。这意味着，在生产制造成本没有明显增加的情况下，发电量显著增加，度电成本明显降低。未来，PERC双面组件市场占比将快速提高。

另外，据了解，此次隆基乐叶组件转换效率的突破，已经是今年以来第3次在光伏组件技术上打破世界纪录。这表明隆基乐叶的组件技术全面开花，在行业内具备领先性。隆基乐叶也会将领新的技术逐步导入量产，为客户提供领先高效的单晶产品。

隆基在效率路线上不断攀升，屡屡突破世界纪录，进步速度之快让业界为之侧目。通过持续的技术创新和效率突破，隆基不断助推着光伏产业的主流化进程，推动光伏行业的健康发展。

作为一家以技术为核心的全球领先的单晶光伏制造企业，隆基多年来坚持技术创新，在单晶全产业链持续进行高额研发投入。2017年，隆基股份研发投入11．08亿，占销售收入的比例达到6．77％，创下了光伏行业研发支出的新记录，成为全球在研发投入领域最多的光伏制造企业。

隆基乐叶总裁李文学表示：“技术创新是隆基的灵魂，以市场和客户为导向，我们的组件技术很好的平衡了功率和效率的问题，更兼顾了成本和效益的问题。隆基乐叶高效单晶组件的推广，将为客户带来更高投资回报，为世界贡献更多清洁绿色电力。”

现如今，全球70％以上光伏产品靠中国制造，中国光伏产业的规模和技术均达到全球领先水平，从“两头在外”到“全球光伏看中国”，这一局面得益于一代一代光伏企业不断进行技术创新，掌握核心技术，同时在规模、成本上的不断突破。

以隆基为代表的行业领先企业，在效率路线上不断攀升并屡屡突破世界纪录，向世界递上了一张靓丽的“中国名片”。在这场决定未来的竞争中，隆基将以持续的技术创新引领行业进步。

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