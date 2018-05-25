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创梦天地赴港IPO，腾讯是最大机构股东

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-25 23:07

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科技传媒网讯 网易科技新闻5月25日晚间消息，5月25日，创梦天地正式向港交所提交上市申请，又一家腾讯系公司开启港股IPO。

据披露，创梦天地2017年第四季度的平均月活跃用户达1.247亿以上，是中国最大的独立手游发行商（按平均月活用户计）。2017年，创梦天地营收为17.64亿元，经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为3.89亿元。其中，游戏收入占比达87.1%，以广告业务为主的信息服务收益占比12.5%。

创梦天地曾推出过《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》、《纪念碑谷》、《梦幻花园》等知名手游。据招股书，除游戏外，创梦天地还向用户提供多样化数字娱乐服务，包括线下体验店、社交游戏平台“一起玩”应用程序和广告服务等。

腾讯通过其全资附属公司Tecent Mobility Limited持股20.65%，成为创梦天地最大的机构股东。此外，创梦天地还于2017年9月开设“好时光影游社”，获得了来自腾讯的独家许可权，使用腾讯视频的商标和视频内容。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215279-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手游游戏创梦腾讯IPO

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