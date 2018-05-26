安世亚太携手阿里云推出高性能仿真云平台

5月23日，安世亚太宣布基于阿里云推出国内首个高性能仿真云平台PERA.SimCloud，数十万家中小制造企业可获得低门槛、高效率的系统工程设计、仿真分析、精密制造能力。阿里云的“云上超算”可帮助仿真客户快速建模，缩短研发周期30%以上，大幅降低用于软硬件采购成本，推动制造业供给侧改革，迈向“中国制造2025”。继2017年12月19日签署战略合作协议之后，双方合作进一步深化和落地。

计算机仿真是一种模拟现实、辅助决策的技术，涉及航空航天、汽车船舶、精密制造、电力石化等行业，智研咨询报告显示，中国计算机仿真行业市场规模在千亿级别，年增速20%以上。

过去，仿真计算都通过超算中心完成，费用高、排队难。现在，客户无需排队即可在云端获取仿真软件和计算资源，相比之下，整体研发的周期更短，成本更低。以某特检所为例，一个仿真项目过去1-2个月才能完成，采用PERA.SimCloud后，仅用几周就拿到了结果，并直接节省了软件采购费数百万元。

作为国内最大的仿真软件方案商，安世亚太在PLM、虚拟仿真领域扎根很深，此次基于阿里云推出高性能仿真云平台PERA.SimCloud，大幅降低仿真技术的使用门槛，改变传统的仿真应用流程，企业可以随时随地进行建模快速解决复杂的仿真应用问题，更加灵活管理不同的设计方案，专注于仿真工作流本身，进行产品设计和工程仿真。

2017年9月，阿里云推出了首个公共云上的超算平台，支持一键部署获得媲美大型超算集群环境的云上超算中心，在成本、便捷、扩展性上都有非常大的优势。此次与安世亚太共同推出的仿真云平台可提供统一的管理策略，覆盖工业企业仿真的全过程，具备支持异构的计算集群环境、强大的作业调度管理功能、统一的平台运维管理体验、科学的计算软件许可策略、安全的计算数据存储方式等特点。

“服务于中国智能制造和企业数字化转型是双方合作的立足点和共同愿景，安世亚太与阿里云将共同推动仿真云在工业领域各环节的探索应用，系统性提升工程设计、仿真分析，精密制造、制造过程的智能化水平。”安世亚太高级副总裁田锋先生表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215281-1.html

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