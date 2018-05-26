大量电动车创企涌现，中国车会超越特斯拉吗

（原标题：Upstarts emerge to chase Tesla’s lead in electric vehicles）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息，据TechCrunch报道，大批资金充裕的电动汽车初创企业正迅速崛起，特别是来自中国的电动汽车企业，它们正挑战特斯拉汽车公司在电动汽车市场上的领先地位，这也为下一代电动汽车行业的发展提供了新的动力。

全球数据研究机构PitchBook发布最新数据显示，仅在2018年的最初几个月，电动汽车初创公司就在美国筹集了20多亿美元资金，远远超过2017年筹集的6.5亿美元数额。而投资趋势表明，在未来几年里，特斯拉与老牌汽车公司和新兴制造商之间的竞争将更加激烈。

所有这些活动都要归功于电动汽车行业迅速扩张的规模。据市场情报公司Absolute Reports预测，到2023年，电动汽车市场价值预计将达到3565亿美元，其中亚太地区销售额可达2059亿美元。鉴于这样的预期，毫无疑问，对电动汽车公司及其支持技术的投资将不断攀升，而且大部分现金可能被投给新成立的公司。

PitchBook的数据显示，对电动汽车初创企业早期阶段的投资正快速增加，2017年仅有15项天使投资投给创业型电动汽车公司。而在2018年，这类投资占了20亿美元筹资的大部分。

（图：PitchBook数据显示，2018年电动汽车初创企业早期阶段获得的投资正快速增加）

许多电动汽车领域的挑战者都是踏着其他公司的残骸脱颖而出的，这些公司都在竞争汽车行业的主导地位中试图取得有利地位。法拉第未来和Fisker Automotive先是险些崩溃，随后又在全球亿万富翁的资本扶持下获得重生，在此过程中已经有几家新公司崛起，而资金充裕、有风投机构支持的中国创企，从未放弃谋夺特斯拉市场主导地位的努力。

麻烦不断的特斯拉

虽然电动汽车市场规模扩大是推动竞争的一个重要因素，但另一个因素也不容忽视，那就是独占鳌头的电动汽车市场领军企业特斯拉犯下的一系列失误。特斯拉的竞争对手们都在怀疑，特斯拉能否最终实现其首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)的宏伟愿景。

无论如何，进入2018年以来，特斯拉的运气似乎都很糟糕。《消费者报告》刚刚发布了一份报告，称无法推荐该公司的最新产品Model 3。这款新车是特斯拉生产低成本电动汽车的第一次努力，它给马斯克及其公司带来了无数困扰和问题。成本超支导致许多媒体推测，特斯拉没有足够的现金支撑度过今年。

与老牌汽车制造商竞争对手相比，特斯拉花了太多的钱。彭博社的数据显示，该公司的员工人数已从2010年的不足1000人激增至现在的近4万人。而与特斯拉相比，通用和福特等竞争对手每位员工创造的收入是特斯拉员工的2.5倍。积极推出新车型的计划也使生产问题变得更加复杂，特斯拉的宣传机器已经宣称，新款Roadster跑车、跨界车以及电动半挂卡车都在未来几年内上市。

生产停滞不前和成本超支并不是特斯拉唯一的担忧。美国国家运输安全委员会（NTSB）正在调查该公司无人驾驶系统在致命事故中所承担的责任。随着马斯克“扁平化”公司管理结构，导致许多高管们相继离职。难怪刚刚进入这个市场的初创企业高管们可能会认为，马斯克和特斯拉可能不再处于主导地位了。

电动汽车创企发起挑战

正是在这样的背景下，像Evelozcity和Independent Electric Vehicles这样的竞争对手已经进入市场，可能挑战特斯拉的霸主地位。这两家公司都是法拉第未来离职高管创办的企业。Independent Electric Vehicles始终保持低调，除了知道它有中国投资者支持，管理团队以史蒂夫・奥萨里奥(Steve Osario，法拉第未来前设计运营和先进模型开发主管)为首之外，其他资料很少。

但Evelozcity已经引起了轰动。这家公司总部位于洛杉矶，据说已经从国际赞助者那里获得10亿美元资金支持，并有经验丰富的管理团队，除了法拉第未来部分高管，还有前宝马首席财务官斯特凡・克劳斯（Stefan Krause）、帮助开发宝马i3和i8车载设备的理查德・金（Richard Kim）、通用汽车欧洲分部的卡尔・托马斯・诺伊曼(Karl Thomas-Neumann)也加入其中。

洛杉矶地区的另外两家公司，总部位于加州Irvine的Karma Automotive和重新复生的Fisker，也都在向市场投入新车。此外，还有被“重生”的法拉第未来，据称该公司在被迫破产前获得10亿美元投资。这些特斯拉潜在竞争对手的共同之处在于，他们决心放弃汽车制造的原则，转而采用一种全新的方式。

一家新成立的早期电动汽车公司高管表示：“对许多人来说，电动汽车行业还有很大的增长空间。就像内燃机行业，当它刚开始出现的时候，有成千上万的公司为更小的市场展开激烈竞争。”

全球竞争，中国有潜力领先

如果美国的新进入者对特斯拉不太感到担忧，那么来自中国的电动汽车公司洪流将让他们警惕起来。此前有媒体列出了10家来自中国的电动汽车初创企业，它们拥有雄厚的资本和强大的制造实力，可能给其他独立电动汽车和专注于无人驾驶的汽车制造商带来大麻烦。总部位于上海的电动汽车初创公司蔚来汽车的美国分公司负责人帕德马里・尚德(Padmasree Warrior)表示：“特斯拉为我们铺平了道路，现在我们又迈出了一步。”

中国投资者大举进入市场并不令人感到奇怪，毕竟亚太地区的电动车销售额将达到2059亿美元。投资者已经预料到需求上升趋势。仅在2017年，就有至少34家新成立的初创公司来帮助解决电动汽车的生态系统问题。

其中包括拜腾（Byton），它由中国大型基金――传奇资本（Legend Capital）、汽车制造商和谐汽车公司（Harmony Auto）以及联盟汽车技术公司（League Automotive Technologies）支持。拜腾预计将于2019年开始生产，其经验丰富的管理团队成员都来自世界上最好的制造商。

蔚来汽车的支持者也同样引人注目，包括中国科技巨头百度、腾讯控股和小米。投资者还包括红杉资本(Sequoia capital)和高瓴资本。此外，腾讯、百度和红杉资本也支持另一家电动汽车制造商威马汽车，这是一家位于上海的特斯拉竞争对手，它还有浙江吉利控股公司作为支柱。

针对这三家新进入者的是另外三家公司，如小鹏汽车(由阿里巴巴和富士康两大科技巨头支持，还有IDG Capital、云峰资本、CICC以及晨风投资公司等四家投资者）、由安徽铜陵市市政府提供支持的奇点汽车、由浙江利奥集团和常州五南新能源汽车公司支持的“车和家”。

如果有人想知道中国汽车制造商能在市场上产生怎样的影响，那么可以看看中国企业在大幅压低太阳能电池板和风力涡轮机成本方面所扮演的角色，以及这些供应商如今控制全球可再生能源市场的方式。

图：2018年1月7日在拉斯维加斯举行的2018年CES大会上，人们看到拜腾的联网汽车

大汽车公司的大赌注

尽管这些公司从投资者那里筹集了数十亿美元资金，并承诺打造下一代电动汽车，但最先开发这项技术的大型汽车制造商(随后又搁置了这项技术)在电动化方面押下了巨额赌注。据路透社报道，今年年初，大型汽车公司将至少投入900亿美元，在未来几年内至少让部分最受欢迎的汽车实现电动化。

大型汽车公司的动力部分来自于特斯拉和初创公司的竞争，但更重要的是来自中国、欧洲和美国的政府监管压力。一家新兴电动汽车公司的高管表示：“这一巨大的市场机遇有三个竞争者，第一个就是OEM（原始设备制造商）。但他们必须向特斯拉学习如何去做。”

最初，这些公司对市场采用持怀疑态度，但现在，由于中国在监管方面率先采取行动，他们已经别无选择。这位高管表示：“政府会推动它前进，但政府届时将不得不应对提高利润率和消费者成本的问题。”对于这位高管来说，在汽车电动化的早期阶段，两家最忠诚的公司是通用汽车公司和大众汽车公司。

除了大型汽车公司，这位高管还表示，大型科技公司也是最大的竞争威胁，比如谷歌以及无人驾驶汽车公司Waymo母公司Alphabet、苹果。

尽管所有的竞争对手都在转向电动，但马斯克的特斯拉仍然是这个领域的王者，尽管它有很多失误。事实上，马斯克是上个世纪第一个建立新的独立汽车公司的人。这是个了不起的成就，但他是在完全不同的竞争环境中实现的。当只有两到三辆汽车要被击败的时候，赢得比赛是很容易的。可是要面对更激烈的竞争时，特斯拉的表现如何还有待观察。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215282-1.html

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