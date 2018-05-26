环境污染让更多人患上癌症，野生动物也是这样吗

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（原标题：Are humans causing cancer in wild animals?）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息，据国外媒体报道，人类可能影响地球上其它许多物种患有癌症。作为人类，我们知道导致人类患有癌症的一些因素，例如：吸烟、不良饮食习惯、污染、食物和个人卫生用品中致癌化学物质，以及过度暴晒使人们患癌概率增大。

但是，人类活动性是否导致野生动物也出现癌症？人类是致癌物种吗？是否导致其它物种出现癌症？

来自美国亚利桑那州立大学生命科学学院的研究人员认为是这样的，并且迫切需要研究这一课题。近日，发表在《自然生态&进化》杂志的一篇研究报告中，来自亚利桑那州立大学的作者马蒂厄・吉劳德隆(Mathieu Giraudeau)和图勒・塞普(Tuul Sepp)表示，人类正在改变环境，并逐渐导致野生动物种群患有癌症。

塞普说：“我们知道一些病毒通过改变它们生存环境――人类细胞，可使人类患上癌症，这样使病毒增强自适应性。基本上我们也在做相同的事情，我们当前正在改变环境，使之更适合我们人类，而这些变化正在对不同层面的物种产生诸多负面影响，包括罹患癌症的可能性。”

在这篇研究报告中，吉劳德隆、塞普和一支国际研究小组指出，许多途径和之前的科学研究表明人类活动已经对动物构成了伤害。其中包括：人类化学物质和物理污染释放到海洋和水道之中，核电站意外释放放射性物质进入地球大气层，以及陆基和水基环境积累的微塑料。此外，农田中的杀虫剂和除草剂、人造光污染、遗传多样性减少和动物食用人类食物，这些因素都将产生动物健康问题。

吉劳德隆说：“野生动物群体患有癌症是一个完全被忽视的科研主题，我们想激发在该领域研究项目，近期我们发表了关于该主题的几篇研究报告，但是这次我们想要强调的是，我们人类能够对地球上其它物种癌症发病率产生较大影响。”

人类对野生动物的影响可能也会涉及癌症发病率，并且对自然生态系统产生额外的负面作用。他们指出，即使是不可避免的人造光和光污染，以及人类食物，都会对野生动物带来健康问题。

塞普说：“在人类研究中我们已经知道，肥胖和营养缺乏会导致癌症，但是这些问题在野生动物中大多被忽视了。与此同时，越来越多的野生动物正在与人造食物来源进行接触，在人类世界中，我们知道夜晚光线会导致荷尔蒙变化，并产生癌症。生活在城市和道路周边的野生动物将面临着相同的问题――颠倒混淆黑暗环境。例如：鸟类体内激素与人类致癌相关的激素相同，都受到夜晚光线的影响。因此科学家下一步应当研究鸟类是否可能形成肿瘤。”

虽然这些科学家迫切呼吁对野生动物群体进行癌症研究，并查明罹患癌症的原因，但是他们清楚进行这些调查并非简单的事情。

吉劳德隆说：“下一步是明确地进入该研究领域，分析野生动物群体癌症发病率。我们正在试着设计一些生物标记，对该现象进行研究。我认为在受人类活动影响的环境和相同物种的多个保护区中测试野生动物癌症发病率，是非常有趣的事情。”

如果人类活动是野生动物罹患癌症的原因，那么许多物种可能超出人们预期受到更多的威胁。塞普称，我们有理由抱有希望。

塞普指出，对我而言，最可悲的事情是我们已经知道应该如何去做，我们不应该破坏野生动物的栖息地，污染环境，同时不应该对野生动物喂养人类食物。事实上，每个人都知道应该做什么，但是我们没有做，这将令我们更加绝望。但是我在教育方面看到了希望，我们的儿童比家长们懂得更多的环境保护问题。因此希望未来的决策者们更多地注意人类活动对环境构成的严重影响。（卡麦拉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215283-1.html

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