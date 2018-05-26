2018世界制造业大会在安徽合肥隆重举行

2018年5月25日，全世界制造业人士的目光聚焦到中国安徽的省会――合肥市，因为这一天是2018世界制造业大会和2018中国国际徽商大会隆重召开的日子。

徽风皖韵，迎客天下。“安徽”二字寓意吉祥美好，在这块14万平方公里土地上，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，古老神奇的人文魅力和创新开放的时代元素交相辉映。2018年5月25日，全世界制造业人士的目光聚焦到中国安徽的省会――合肥市，因为这一天是2018世界制造业大会和2018中国国际徽商大会隆重召开的日子。

在中国版图上，合肥已然从江淮小邑成长为“一带一路”和长江经济带双节点城市、长三角世界级城市群副中心城市，且正朝着“具有国际影响力的创新之都”阔步迈进。回首来路，合肥制造业已经从最初零零星星的手工作坊，发展壮大到国家重要的现代制造业基地，成为中国制造业重要一极。

本届制造业大会以“创新驱动 制造引领 拥抱世界新工业革命”为主题，由全球中小企业联盟、联合国工业发展组织、中国人民对外友好协会、安徽省人民政府联合主办。

据了解，在本次会议期间，大会将组织举办主旨论坛、智能制造论坛、人工智能(中国声谷)论坛、国际先进制造业集群发展论坛等10多场专题论坛，围绕国内外制造业最新成果及安徽智能制造发展脉络筹办7类别具特色的展览活动，推进央企、民企、外企、侨企、台企五个方面项目对接。

在2018世界制造业大会开幕式上可谓是大佬云集，多位院士，跨国公司负责人，国内外政要出席。而在主旨论坛上，中国工程院院士钟志华，江淮大众汽车董事长海兹曼，比亚迪董事长王传福，惠而浦首席执行官马克比泽尔等将做演讲。大会紧扣创新制造主题，围绕智能制造、人工智能、智慧经济等全球先进制造业前沿理论和热点话题，通过论坛演讲、探讨交流、深度磋商等形式，广泛开展政企对接、产学对接、互动交流等。

展览展示在滨湖国际会展中心主展馆及9、10号馆。主展馆设有综合展、国际智能制造业展、国内智能制造业展、金融服务业展；9号馆设有安徽人力资源展；10号馆设有安徽进出口商品精品展。

世界上最薄的触屏玻璃、最精准的语音识别、领跑全球的量子通信、屡屡刷新纪录的人造太阳……这些全球制造业领域最新代表成果将集体出现在国内智能制造业展中，亲临现场参观的观众有机会亲近这些只在新闻中听过的顶级科技制造成果。

作为首届世界制造业大会，本届大会坚持开放合作办会理念，有2家世界性组织作为主办单位，邀请的制造业代表中境外来宾预计占总数一半，其意义之大、规格之高、规模之大，都是安徽省前所未有的。安徽省省委常委、合肥市委书记宋国权表示：将充分把握好本次基于，在这样难得的平台上，广交朋友、牵手合作，不仅要展示“合肥制造”的产业竞争力和品牌影响力，还要充分展现这座城市的文明形象、人文风采、美丽环境和发展前景，让全世界认识一个更好的合肥。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215284-1.html

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