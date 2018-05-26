苏宁无人重卡首测 已达到L4级别的无人驾驶能力

5月25日上午消息，苏宁在上海园区首次测试了一辆载重40吨的重型无人卡车。

5月25日上午消息，苏宁在上海园区首次测试了一辆载重40吨的重型无人卡车。

苏宁方面称，这辆卡车即使在时速80km/h的情况下也能够实现安全自动驾驶，目前已达到L4级别的无人驾驶能力。

这辆名为“行龙一号”的苏宁物流无人卡车，由于采用人工智能和深度学习技术，以及激光雷达等高科技装备的加持，使得其具备强大的感知能力。尽管在复杂的场景下，也能够精确识别到300米以外的障碍物，并且以25ms的反应速度来控制车辆进行绕行避障。

除此之外，这辆无人重卡还向司机师傅的驾驶技术发起了挑战，无人卡车先后两次驾驶同一路线，结果顺利完成任务，将误差控制在了2cm以内。

苏宁物流研究院副院长栾学锋表示，无人卡车的使用不仅可以解放司机，还会降本增效。

因为对于长途货运司机来说，重卡操作费力，长距离运输致使人容易疲劳驾驶发生事故。

此外，从物流成本来看，无人重卡会降低物流企业经营成本，其应用空间非常广泛。

但是目前，我国还没有出台关于无人驾驶上路的法律法规。栾学锋认为无人重卡的物流政策有待完善，来帮助这项技术尽快落地开花。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215285-1.html

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