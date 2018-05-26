前四月新疆光伏发电10.0亿千瓦时 同比增长12.2%

2018年1―4月，自治区光伏发电运行情况良好，设备利用小时数和发电量同比增加，当月弃光电量和弃光率同比略有增长，累计弃光电量和弃光率实现持续“双降”。

2018年1―4月，我区弃光电量8．7亿千瓦时，较去年同期下降28．1％；弃光率20．8％，同比下降11．1个百分点。

2018年4月，我区弃光电量2．5亿千瓦时，较去年同期上升19．1％；弃光率20．1％，同比增长0．9个百分点。

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