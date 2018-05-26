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前四月新疆光伏发电10.0亿千瓦时 同比增长12.2%

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-26 04:17

2018年1―4月，自治区光伏发电运行情况良好，设备利用小时数和发电量同比增加，当月弃光电量和弃光率同比略有增长，累计弃光电量和弃光率实现持续“双降”。

2018年1―4月，自治区光伏发电运行情况良好，设备利用小时数和发电量同比增加，当月弃光电量和弃光率同比略有增长，累计弃光电量和弃光率实现持续“双降”。

一、光伏装机情况

（一）装机容量：截至2018年4月底，新疆电网联网运行的发电装机容量8557．7万千瓦，其中，光伏发电装机容量907．6万千瓦，占装机总容量的10．61％。

（二）设备利用：2018年4月，新疆电网调度口径全部联网运行发电设备平均利用小时249小时，其中，光伏发电设备平均利用小时数为82小时，同比增加28小时。

2018年1―4月，新疆电网调度口径全部联网运行发电设备平均利用小时1036小时，其中，光伏发电设备平均利用小时数为382小时，同比增加68小时。

二、光伏发电生产情况

2018年4月，新疆电网调度口径总发电量203．1亿千瓦时，其中，光伏发电9．1亿千瓦时，同比增加7．5％，占总发电量3．99％。

截至2018年4月底，累计新疆电网调度口径发电量683．6亿千瓦时，其中，光伏发电10．0亿千瓦时，同比增长12．2％，占总发电量的4．9％。

三、自治区当前弃光情况

2018年4月，我区弃光电量2．5亿千瓦时，较去年同期上升19．1％；弃光率20．1％，同比增长0．9个百分点。

2018年1―4月，我区弃光电量8．7亿千瓦时，较去年同期下降28．1％；弃光率20．8％，同比下降11．1个百分点。

下一步，自治区发展改革委将按照国家发展改革委、国家能源局以及自治区党委、人民政府安排部署，继续推进光伏产业供给侧结构性改革，持续壮大清洁能源产业，大力推进新能源和可再生能源开发利用，强化市场环境监测评价机制，引导光伏产业健康有序发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215286-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:增长同比发电千瓦时12.2亿

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