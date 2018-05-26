广汽本田借助Hololens探索混合现实应用

利用HoloLens的实时空间扫描，广汽本田将汽车生产环境的虚拟沙盘投射到现实环境中，在不影响生产安全的前提下，以实时交互的方式展现出汽车生产过程中的各个环节

混合现实（Mixed Reality）技术，能够将物理世界和数字世界融为一体，打造出在现实世界中与全息影像互动交流的体验。在工业领域不断倡导Digital Twin的趋势下，混合现实技术正在为物理世界与数字世界的融合提供更加真实、精确和实时的可视化效果。

混合现实是增强现实的延伸应用

目前业界对混合现实比较通用的定义是：将真实世界和虚拟世界混合在一起来产生新的可视化环境，环境中同时包含了物理实体与虚拟信息，并且必须是“实时的”。主要的MR设备包括Microsoft Hololens和Magic Leap。

在相当长的时间里，AR和MR的区别并不明显，甚至很多时候为了描述的方便或其他原因直接把AR当成了MR的代名词。

但随着技术的发展，二者的差异已经有了明显的分界线。

以Google Glass代表的AR设备与以Hololens为代表的MR设备为例。戴上Google Glass，它在用户视野左前方投射出一个虚拟的可视化面板，不管用户怎样移动，或者转动头部，这个可视化面板一直都在视野的左前方，它与Google Glass的相对位置是不变的；佩戴Hololens之后，同样会在视野前方投射出一个可视化面板，但不同之处在于，不管用户怎样移动、转动头部，可视化面板始终在固定的位置，面板信息不会随着用户的移动而移动。

可以说，MR中的空间感知定位技术，是与AR最大的差异点。正是因为MR能更加精准地感知定位，实现了一系列延伸应用。

以医疗健康行业为例，在AR应用场景中，多为获取临床电子病历、生命体征监测、可视化管理、医学教育等；对于要求更高的临床手术，譬如术中辅助导航的应用，则需要依靠精度更高的MR技术。在华中科技大学同济医学院的探索中，成功完成了全球首例由HoloLens混合现实技术辅助进行的远程协作骨科手术。

广汽本田探索混合现实在制造业的应用

在制造业，广汽本田是最早探索MR应用的企业之一。

在广汽本田系长何建锋看来，广汽本田进行MR应用试点的初衷主要有四个出发点：一是为了接待客户时给他们更好地呈现汽车制造过程，二是进行远程维护维修，三是在4S店进行场景化营销，四是新车还未试制出来就可以全方位体验到车型。

何建锋接受e-works记者采访时说，“广汽本田经常有接待客户考察的需求，但进到生产车间参观可能会干扰到生产，另外四大工艺中的冲压、焊装等环节还可能存在一定的危险性。刚好广汽本田的综合楼在升级改造，我们就将MR技术部署进去了，优先选择了汽车生产过程展示这个场景进行MR应用的探索。”

利用HoloLens的实时空间扫描，广汽本田将汽车生产环境的虚拟沙盘投射到现实环境中，在不影响生产安全的前提下，以实时交互的方式展现出汽车生产过程中的各个环节。这套系统被广汽本田用于企业培训和参观展示，在节省空间、成本的同时，打造出了制造业数字化转型的新颖用户服务体验。

何建锋表示，在接下来的二期项目中，广汽本田将落地更多的混合现实应用场景。

微软携手合作伙伴推进混合现实应用

自2017年HoloLens及MR技术进入中国市场以来，通过与各领域合作伙伴、开发者的深入合作，在不同行业及应用领域中取得了不错的成绩。

微软MR工作室负责人Lorraine Bardeen指出，“通过一系列全新的商业应用，微软正在打造面向现代工作环境的混合现实应用，帮助人们以更高效、更有创意的方式完成工作。中国是全球最具创新活力的市场，来自中国的开发者和合作伙伴为各个行业带来了独具创意的精彩应用和解决方案，我们期待能与中国生态圈携手发掘更广阔的合作前景。”

过去12个月，中国已经成为HoloLens在美国之外的最大市场；中国本土培育的全球MR合作伙伴已达到12家；微软MR在中国的实践项目已经覆盖制造、医疗、建筑、制造、教育、广播电视等诸多行业；微软还与教育部达成了共同建设MR实验室的战略合作协议，共同培养面向未来的新型技术人才。

通过合作伙伴推进MR技术应用，是微软的重要战略举措。微软与3Glasses、戴尔、华硕、惠普、联想、三星等OEM硬件设备制造商推出了更多支持MR技术的头显设备，让混合现实体验变得触手可及。

值得一提的是，MR在广汽本田的应用就是通过微软合作伙伴DataMesh的“透明工厂”方案来实现的。

DataMesh是中国最早获得微软（全球混合现实合作伙伴）MRPP认证的合作伙伴之一，通过整合HoloLens混合现实技术、Surface 产品、Azure和Office 365云服务、PowerBI数据可视化服务及人工智能技术，DataMesh打造了一系列面向制造业维修培训、政企宣传、广电制播的解决方案。据了解，包括蔚来汽车、保时捷等企业均在DataMesh的帮助下部署了MR应用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215287-1.html

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