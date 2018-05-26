日本开展自动驾驶汽车试验 目标是城市商业中心

用于本次试验的自动驾驶汽车内安装了摄像机和传感器等设备，可承载7人。此外，该车基于全球定位系统，可以按照事先设定的路线行驶，主动规避障碍物。

为了推动自动驾驶汽车成为有利于城市市民出行的交通工具。5月25日，由日本千叶县千叶市政府发起，大型零售企业“永旺”和群马大学的研究小组加入的自动驾驶汽车行驶试验活动于24日在千叶市的一条单行线公路上进行。

用于本次试验的自动驾驶汽车内安装了摄像机和传感器等设备，可承载7人。此外，该车基于全球定位系统，可以按照事先设定的路线行驶，主动规避障碍物。

据了解，这条公路全长约2公里，为了保证此次驾驶不出意外，组织者们决定留一人在车内。试验过程中，该辆自动驾驶汽车完成了红色信号灯前停车、十字路口右转等一系列驾驶任务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215292-1.html

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