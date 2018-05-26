苹果公布去年下半年美政府数据要求:查8249个账户

（原标题：Apple sees steep increase in U.S. national security requests）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息，据国外媒体报道，苹果公司当地时间周五发布关于政府数据要求的2017年度下半年透明度报告，显示涉及美国国家安全的相关数据要求再次大幅增加。

苹果表示，其在2017年下半年收到多达16249次国家安全数据要求，涉及多达8249个帐户。与2017年上半年相比，这一请求数量增加了20％，当时苹果收到了13499次请求。

但最近的请求数量比去年同期高出2.5倍以上，当时苹果仅收到5999次国家安全数据要求。

2016年下半年到2017年上半年，其他科技公司收到的美国国家安全数据请求也大幅提高。Alphabet公司旗下的谷歌所收到的国家安全数据要求上涨36％，达到近51000次。对Facebook公司的类似数据要求几乎翻了一番，达到近27000次。

Facebook和Google目前尚未公布2017年下半年的国家安全数据要求情况。

苹果周五还表示，它将开始在透明度报告中指出政府要求从其苹果应用商店中下架哪些应用程序。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215294-1.html

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