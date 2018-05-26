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剖析PEEK 3D打印市场以及它成为零件生产关键的原因

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科技传媒网 3D打印在线 2018-05-26 10:28

聚醚醚酮(PEEK)是一种高性能工程热塑性塑料，其特点是具有不同寻常的特性。这些性能的范围从高温性能到机械强度和优异的耐化学性。PEEK 3D打印可能成为大规模生

聚醚醚酮(PEEK)是一种高性能工程热塑性塑料，其特点是具有不同寻常的特性。这些性能的范围从高温性能到机械强度和优异的耐化学性。PEEK 3D打印可能成为大规模生产中使用AM技术的关键驱动力。

剖析PEEK 3D打印市场以及它成为零件生产关键的原因

使PEEK成为高性能塑料的关键特征是什么？它由什么组成？Omnexus创建了一个完整的指南，其中包含聚醚醚酮的所有技术信息。在这里，您将能够详细了解其关键性能和优势，并了解这种聚合物的流行应用(航空航天，汽车，医疗......)和加工条件。在本文中，我们将分析PEEK增材制造领域的最新发展动态，包括所有基于PEEK的材料和可支持的系统。首先，下面的表格是领先的AM市场研究公司 SmarTech Publishing 2017年聚合物和塑料3D打印机会报告中的一部分，详细介绍了PEEK的一些关键应用。

利用聚合物粉末床融合的PAEK系列粉末的高增长应用

剖析PEEK 3D打印市场以及它成为零件生产关键的原因

来源：SmarTech出版社

了解PEEK

聚醚醚酮(PEEK)是一种半结晶，高性能工程热塑性塑料。这种刚性，不透明(灰色)材料提供了完美的机械性能的独特组合，包括耐化学腐蚀，耐磨损，耐疲劳和蠕变，以及高达260°C(480°F)的超高温性能。该聚合物属于聚酮聚合物家族(PEK，PEEK，PEEKK，PEKK，PEKEKK)，其中PEEK是应用最广泛和大规模生产的。

PEEK聚合物的生产商有很多：公司和产品包括Lehmann&Voss(LUVOCOM)，RTP公司(RTP 2200系列)，Victrex(VICTREX，PEEK VICOTE)，SABIC(LNP THERMOCOMP，LNP LUBRICOMP，LNP STAT-KON )，苏威(KetaSpire，Solviva Zeniva，Tribocomp)和赢创(VESTAKEEP)。大多数这些公司也在增材制造行业投资并持有重要股份。

FDM挤出型的PEEK

由于其独特的性能，3D打印PEEK允许构建几乎任何复杂的设计几何形状，这是其他技术无法使用制造的。熔融沉积造型-FDM(或熔融丝制造-FFF)方法用于使用PEEK丝进行3D打印。PEEK由于其吸湿性低等特性而成为FFF的优秀候选者，其他性能优于其他常见FFF材料，如丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)。该材料通常在喷嘴温度在360-400摄氏度和120摄氏度的加热床下效果最佳。

领先的热塑性塑料挤出系统制造商Stratasys虽然之前不提供PEEK，但该公司最近在其品牌Antero 800的工业级系统中引入了PEKK长丝.PEKK(聚醚酮酮)是一种类似于PEEK的3D打印变体材料，其操作方式与PEEK非常相似。与PEEK不同，PEKK显示无定形和结晶材料特性。这使得PEKK相当有趣。由于其独特的机械，物理和化学特性，PEKK适用于比PEEK更广泛的用途。

剖析PEEK 3D打印市场以及它成为零件生产关键的原因

用于FDM增材制造的Stratasys PEKK材料为许多制造商提供了显着的优势，包括更轻的零部件，库存减少和盈利能力提高。其耐化学性意味着它可用于暴露于碳氢化合物的组分，如燃料和润滑剂，以及许多酸。另外，低释气允许PEKK用于密闭空间和敏感环境中，如卫星，其中材料不会在真空下漏气。高的工作温度使其可用于生产发动机罩下或发动机舱内的部件。

随着挤出型3D打印逐渐超越专利的Stratasys FDM工艺，几家具有工业级生产力的新型热塑性挤出系统制造商在开发PEEK和碳纤维复合材料PEEK 3D打印功能方面取得了早期的领先优势。

第一个是Apium。该公司在3D打印机开发方面的创新工作促成了2015年11月推出的首款专为打印PEEK设计的FFF 3D打印机“HPP 155”。这一成就带来了许多主流制造业从未想到过的视角。2017年，Apium推出了P系列3D打印机，Apium P 155和Apium P220。新系统使用户能够加工各种高性能聚合物，包括PEEK。

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Apium PEEK 3D打印部件

在Apium之后不久，意大利工业3D打印机制造商 Roboze也对其Roboze One无带3D打印机进行了升级，以便能够在高达400°C的熔化温度下进行3D打印。Roboze One +400是首个具有竞争力的定价系统PEEK，而且已经走过了很长一段路。最近，Roboze 推出了更大尺寸的Argo系统 - 它还专门针对PEEK和其他高级热塑性塑料，其HVP挤出机可以使用高粘度聚合物(如碳素PEEK，PEEK和ULTEM AM9085F)达到550°C的高温。Argo具有恒温，除湿和受控的打印环境，能够达到180°C，以抵消热塑性材料的变形，特别是对于较大尺寸的部件。

剖析PEEK 3D打印市场以及它成为零件生产关键的原因

由Roboze制造的大型PEEK 3D打印件

在中国，上海远铸(INTAMSYS)通过推出具有全球运输范围的3D打印服务并发布所有可选材料的技术数据表，进一步推动了PEEK市场的发展。INTAMSYS 3D打印服务提供的高性能功能材料包括PEEK，ULTEMTM 1010，ULTEMTM 9085和PPSU。此外，用户可以选择工程级热塑性塑料和复合材料。客户可以使用公司的FUNMAT PRO HT系统通过INTAMSYS 3D打印服务订购和打印最大尺寸为450 x 450 x 600 mm的打印件。

陕西聚高增材智造也相继推出的专注于PEEK骨科植入3D打印的Surgeon&SurgeonPlus 3D打印机，并相继完成世界首例级别的多例3D打印PEEK植入物的临床应用，术后效果良好，患者兼已出院。

PEEK的材料竞争

尽管许多人对FFF系统制造商在不利用Stratasys的专利密封加热室的情况下有效打印PEEK部件的可能性持怀疑态度，但许多材料制造商开始生产并提供PEEK长丝。正如3D打印所证明的那样，如果不是为了商业目的，而是为了内部使用，通常还是有专利的方法。因此，SABIC，Solvay和Victrex等主要塑料制造商已经在这一领域进行了一些重大投资。专门从事3D打印的小公司(如3DXTECH和TreeD Filaments)已经向其客户提供PEEK和复合PEEK线材，或将其提供给3D打印机制造商。

塑料巨头索尔维是PEEK线材开发领域领先的企业，因为该公司去年4月在RAPID + TCT上推出了两种PEEK线材。这一举措代表了索尔维计划的第一步，即提供专门针对高端AM应用设计的更广泛的特种聚合物长丝和粉末产品组合。这两根纤维利用索尔维的高性能KetaSpire聚醚醚酮(PEEK)聚合物：一种纯PEEK产品和一种10%碳纤维增强等级。两种聚醚醚酮线材的设计都能够实现打印层的极佳融合，实现高密度部件并提供卓越的部件强度 - 包括在Z轴上。

剖析PEEK 3D打印市场以及它成为零件生产关键的原因

照片中的棕色丝线基于索尔维的Ketaspire PEEK聚合物

2017年，主要聚合物材料制造商Victrex 收购了Zyex，以提供基于VICTREX PEEK差异化的的解决方案并开拓新市场。Zyex是PEEK纤维制造领域公认的全球领先企业，主要面向航空航天，汽车和工业市场。德国线材生产商3Dinx已经使用威格斯PEEK 。同样，美国3DXTECH公司一直在为高级应用提供高端丝材。其目前的产品线包括CarbonX碳纤维PEEK和Firewire PEEK 3D打印线材，价格均约为每公斤600美元。3DXTECH还提供Firewire PEKK和CarbonX碳纤维PEKK细丝，采用阿科玛的 Kepstan PEKK材料生产。事实上，这家美国公司在PEEK等先进热塑性塑料上设立了自己的机构，开始以INTELSYS提供的Funmat HT 3D打印机提供PEEK和ULTEM线材的特殊捆绑产品，售价为5，250美元(加上S&H)。

激光烧结的PEEK

就总需求而言，SmarTech出版公司预计PEEK和PEKK粉末(特别是那些用碳加固以获得优异机械性能的粉末)将广泛用于制造最终用途零件的粉末床熔合。

领先的激光烧结系统供应商EOS提供自己认证的PEEK材料，使其成为目前唯一一家获得认可的高级热塑性粉末供应商，适用于其自己的聚合物粉末床聚变技术。EOS机器上也成功使用了越来越多的第三方选件。其中包括来自德国数控服务提供商RAUCH的应用和材料，该服务提供商通过线材挤出和激光烧结技术开发了PEEK 3D打印方面的重要专业知识。

在大型聚合物制造商中，赢创自2014年起至今一直在开发用于聚合物粉末床融合的新型3D打印材料，并且在用于激光烧结的PEEK 3D打印材料的开发中也已被确定。阿科玛还致力于开发一系列特定等级的Kepstan PEKK粉末，这些粉末可用于激光烧结工艺，使部件表现出极强的韧性。

剖析PEEK 3D打印市场以及它成为零件生产关键的原因

OXPEKK SLS 3D打印的CMF植入物

牛津高性能材料公司 (OPM)是一家总部位于美国的医疗和航空航天领域的AM服务公司，是PEKK应用领域的领导者之一，使用EOS机器的升级版本和专有的高性能增材制造(HPAM )。其OXPEKK产品由OPM的专有聚醚酮酮(PEKK)配方系列组成。随着 去年OXPEKK定制化合物的商业推出，OPM正在着手解决包括医疗，航空航天，汽车，电子，能源和半导体等关键市场在内的重大未满足需求。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215296-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:零件3D打印PEEK

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