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OFweek 2018中国分布式光伏发展论坛今日举办

点评

科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-05-26 12:01

本次会议聚焦分布式光伏领域，提供最新的政策导向和市场分析，把握2018年光伏产业风向走势！

5月26日上午9：00，由科技媒体中国高科技行业门户主办、科技媒体新能源网承办的“科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛”将于上海世纪皇冠假日酒店4楼世纪厅隆重举行。本届会议将以分布式光伏的发展为重点，搭建一个产学研交流平台，聚集上下游产业链供应商、制造商、开发商、投融资机构等业内大咖，共同探讨分布式光伏产业发展、市场现状、未来技术趋势和投融资机遇，重点讨论在复苏大潮下光伏技术及应用市场的开拓策略。

本次会议聚焦分布式光伏领域，提供最新的政策导向和市场分析，把握2018年光伏产业风向走势！会议大咖云集，邀请了上海太阳能学会理事长沈文忠、科技媒体行业研究中心高级分析师孙栋栋等业内大咖，演讲主题包括屋顶分布式光伏之高效太阳电池技术、2018年中国分布式光伏展望，将针对分布式项目的技术运用特点以及未来发展趋势进行分析。另外，还邀请到了天合富家、晶科能源、隆基乐叶、协鑫新能源、展宇光伏、陶科等业内知名企业的高管，演讲内容围绕户用光伏市场前景分析、PERC双面组件发展趋势、分布式投融资创新、分布式电站智能运维等业内焦点问题，将对分布式的技术、趋势、投融资等各方面进行多维度的分析与探讨。此外，主办方还为现场观众准备了一场群英荟萃的圆桌论坛，届时，诸位大佬齐聚一堂，探讨行业发展新模式，发现行业发展瓶颈，获取解决行业难题的正确方案！

科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛今日举办！

此外，本次“科技媒体 2018中国分布式发展论坛”SNEC展会同期，涵盖光伏产业链全部环节，展览+会议一次给足所有干货！汇集光伏领域的权威专家、企业高管、专业分析机构等数百位业界精英，建立业内优质人脉资源！并将借助全方位媒体资源，有效助力企业拓展品牌和影响力，捕捉更多市场机会！

万事俱备，今日8：30，科技媒体与您不见不散！假如您不能亲临现场但是又不想错过会议精彩内容，不用担心，主办方将会对本场会议进行全网同步直播，随时随地，只要您有一台可以上网的手机，就可收看精彩会议内容。直播链接：

欲了解详情，请点击：

【倒计时】科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛即将举办

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215299-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电分布式光伏太阳能发电

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