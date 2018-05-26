中民新光携手优得运维正式进军户用光伏运维市场

中民新光受邀出席并在会上与国内最大的第三方光伏电站运维服务商优得运维现场签署了合作协议。就未来中民新光旗下户用光伏业务的整体运维服务进行升级维护。

2018年5月25日，由PV365主办的“光伏企业升级与变革论坛暨2018全球光伏20强排行榜发布会”活动在上海隆重举行。20余行业家企业欢聚一堂，共同为一年一度的行业盛典“国际新能源与智慧能源（上海）大会”拉开序幕。中民新光受邀出席并在会上与国内最大的第三方光伏电站运维服务商优得运维现场签署了合作协议。就未来中民新光旗下户用光伏业务的整体运维服务进行升级维护。

中民新光与优得运维签约仪式现场

近年来，户用光伏行业飞速发展，行业多在谈论4000亿的蓝海市场，很多公司都把精力投入到抢占市场，而忽视了光伏系统的25年运营问题。现已并网的近65万户系统背后，都存在着售后运维的长期需求。随着用户基数的增加及逐渐上涨的产品使用年数，运维的压力将逐年攀升。

中民新光有限公司总经理包育栋致辞

中民新光从成立之初就将运维服务作为核心战略之一，投入了大量资源，以实现低成本、高效率的长期资产运维管理。

逆变器选型是实现高效运管的核心关，因此中民新光除了对其基本电器性能严格把关外，更要求产品具有通讯稳定、实时定位、准确发电数据采集等可以提升电站管理质量的功能。

2017年６月，中民新光旗下中民智荟共享运维平台正式上线，现已完成电站数据集控平台、代理商app、用户app的开发与优化，可实现旗下所有电站运行状态、故障派单、代理商考核资料上传审阅及代理商业绩展示评价、用户还款信息及记录查询等功能。

2018年，中民新光将加大售后系统、供应链、数据分析、风险预警方面的开发力度，力争使中民智荟平台升级为可满足百万级用户服务管理能力的大数据平台。

优得运维CEO罗群芳致辞

优得运维作为国内领先的能源智慧运管专家，致力于提供创新的新能源尤其是分布式资产管理解决方案和服务，结合德国监控技术及自主研发算法和管理模式，率先在行业推出的共享式资产管理平台UniCare，可以更智能、全面地管理各类资源与电站的全生命周期，有效解决户用光伏市场响应不及时、维修效率低、成本高的痛点。基于对家庭光伏“后服务市场”发展前景的共识，中民新光与优得运维达成共识。双方拟开展“线上＋线下”相结合的先进资管服务模式，计划实现年度30000－50000套户用光伏发电系统的现代化、科学化运行管理，打造户用光伏发电系统的高质量保障服务。

双方将充分利用各自优势，增强信息资源共享水平，以实现新光乃至整个家庭光伏行业在成本、管理、服务、用户满意度的方面的持续攀升，为用户带来高效品质运维服务，为稳定持久收益提供更有力保障。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215300-1.html

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