“退役潮”今年将爆发 动力电池回收面临考验

动力电池规模化退役时限渐行渐近。5月17日，工信部发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》（征求意见稿），旨在进一步规范动力电池全过程信息采集，对各环节主体履行回收利用责任提出监管要求。

估算显示，动力电池“退役潮”今年将开始爆发，如按70％实施梯次利用计算，2020年将有约6万吨废旧电池等待处理。一边是蜂拥而至的批量报废，一边是尚处起步的新兴领域，动力电池回收将历经怎样的考验？

回收市场乱象丛生

“我们按重量称，8元一公斤，不议价。这已经算高价了。”

“有照片吗？看看大小、型号后再给你报价，量大可上门收。”

“一口价每块50元，这种电池收来只能拆掉，值不了多少钱。”

这是在北京南五环外的一处废品收购集散地，记者走访动力电池回收时看到的情景。

再打开多个二手商品服务平台，类似“现金收购电动汽车锂电池”“回收新能源汽车电池”的信息，比比皆是。

“几个人租个仓库，网上发发信息，就能搞起回收。”北京赛德美资源再利用研究院有限公司总经理赵小勇告诉记者，在京津冀周边及广东深圳、河南新乡一带，回收“游击队”不在少数。“既无正规流程，也不遵守环保要求，更谈不上任何技术含量。非正规回收甚至比正规企业还多，打几枪换个地方，不仅扰乱市场，更留下污染隐患。”

而这种混乱的问题还发生在一些正规汽车报废拆解企业中。“现有报废拆解企业以油车为主，对新能源汽车并无太多经验。比如，因交通事故报废或未进入梯级利用直接淘汰的车辆，只能按传统流程处理。”中国物资再生协会副会长高延莉坦言，去年以来已接到京、冀、豫等多地企业的反馈，称拆解后在动力电池储存、运输方面存疑，希望协会提供帮助。

动力电池退役后应去哪儿？业内实际早有关注。“例如，2008年北京奥运期间作为示范的那批电动汽车车，电池早已报废。但其中只有部分被厂家及研究机构回收用于研发，其余电池都去向不明。”高延莉称。

“无论从绿色环保、安全管理，还是上游保供角度，都应尽快加强对回收的监管。”赵小勇称。

回收主体、技术、模式模糊不清

动力电池回收缘何成难题？在多位业内人士看来，问题的焦点在于谁来收、怎么收及采用何种模式回收均不确定。

首先，回收主体未就位。“按照规定，汽车企业应承担回收主体责任，但车企也不是万能的。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，一定程度上，车企更像是电动汽车的“组装厂”，在质保期内负责电池使用正常，生产供应、二次利用及回收等环节，却是电池企业专长。“我认为，谁销售电池、谁负责电池，至少也应双方合作。遗憾的是，电池企业往往被排除在回收体系之外，责任目前还不明确。”

“此外，车辆到用户手中，产权便不再属于车企。一旦过了质保期，车企一定能保证收回来吗？”赵小勇称。

其次，在技术方面，回收本身并不困难，难点在于后处理技术。据了解，退役电池的类型、规格、工艺等各不相同，且串并联成组形式、应用车型、使用时间及工况都存在多样性，造成拆解复杂。以国内现应用最多的湿法冶金技术为例，除整体回收率偏低外，回收中产生的强酸、强碱、氨水等极易造成污染。

“更多情况是，企业只得到废旧电池本身，并未拿到相关数据。这给后期梯次利用、拆解、预判等环节带来难度，增加处理成本。”山东知豆电池集成科技有限公司常务副总吴辉称。

最后，在回收模式上，因“退役潮”暂未大规模到来，不少企业面临盈利难题，短期内仍难实现规模效应。

“从经济效益上看，我们这些专做回收的企业甚至比不上那些非正规小厂家。”江西赣州市豪鹏科技公司总经理区汉成无奈坦言，“仅运输、仓储环节，我们严格遵循危险品相关要求，相比小厂走普通物流、随意堆放，成本高出一大截。”

北汽新能源相关负责人对此同有感触。“国内还未建立成熟的动力电池回收体系，一些企业虽有涉及，投入却超出电池价值，缺乏盈利点，经济性欠佳。”

各方摸索解决方案

起步艰难，前景却被业内普遍看好。甚至有机构预测，动力电池回收市场将形成百亿元新“风口”。现阶段如何破冰？建立成熟的闭环产业链，或可从根本上解决回收难题。

从回收主体开始。“我们应意识到，对于车企来说，只有责任、没有利益是件让人感觉很难受的事。怎么能激发责任主体的积极性？”崔东树表示，首先，可建立地方性的综合回收体系，将回收定点交由具备资质的企业来做，并通过严格监管杜绝违规回收。“同时，鼓励车企与电池企业联手，在对电池有效分类的基础上实施处理，形成完整利益链条。加快动力电池产业链上下游一体化发展，让回收成为有利可图的买卖，自然激发各方积极性。”

对此赵小勇也称，在动力电池循环经济模式研究方面，行业仍处起步阶段。“但车企作为第一责任人，应主动建立回收服务网点并对外公布，通过售后服务机构、电池租赁企业等共同形成回收渠道，也可与相关企业合作，共建、共用回收渠道，提高回收率。从企业、4S店到服务站等，采用逆向物流的方式完成回收，并形成溯源管理。”

“我们也对动力电池回收做了许多尝试。”上述北汽负责人举例表示，如针对不同应用场景，以退役电池模块为应用重点，建立从整包、模块到电芯的应用技术和系统集成技术，并依次开展梯次应用评估。当整车电池容量低于80％时，即可退役转入梯次利用环节，通过筛选和重新成组应用于储能系统。当电池容量小于40％时，则进入拆解回收流程，由此形成一套完整的管理闭环。

不过该负责人也指出，在充分开展商业模式试点、积累经验后，应对其中真正具有推广价值的循环经济模式进行复制，避免一哄而上。

“截至目前，全国动力电池回收相关企业有400多家，大家都在寻找、建设自己的渠道。对于企业而言，这将有利于获取电池回收效益，但从行业角度或社会整体效应来看，难免造成渠道重复构建，导致社会效率和利用率降低。换言之，无论从市场规模还是商业模式来讲，我们都还处在摸索阶段。”中国电池联盟综合部主任杨清雨提醒称。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215301-1.html

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