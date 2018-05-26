施一公：美国政府60%科研经费用于生命科学研究

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息 今日，第二十届中国科协年会在杭州正式开幕，会上，中国科协副主席，西湖大学校长、中国科学院院士施一公发表主旨报告，施一公表示：“生命科学是21世纪最重要的自然及应用科学学科之一，自2009以来，清华大学在《科学》和《自然》杂志上发表了70多篇文章，数量极大提升。”

此外，施一公以美国生命科学研究投入，阐述行业重要性，他表示：“美国政府60%的科研经费用于生命科学研究，美国民间投资最多的产业之一是现代生物制药业；美国科学院超过50%院士从事生命科学研究，耶鲁等大学的年度科研经费，生命科学占70~80%。”（曲舜）

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