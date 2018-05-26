马云:马斯克不是真厉害 他把科学家观点变成自己的

马云:马斯克不是真厉害 他把科学家观点变成自己的,马云 马斯克 阿里巴巴集团

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息 今日，第二十届中国科协年会在杭州正式开幕，会上，阿里巴巴集团董事局主席马云发表《因为相信，所以看见》主旨报告：他在大会上称：“小时候不想当老师，是因为不想当，不做科学家，是因为不敢当。”

马云表示：“很多人都是因为看见，所以相信，而科学家是因为相信，所以看见，这也是很多科学家不被理解的原因。创新是逼出来的，不是资金堆出来的。”

此外，马云称：“大家都说马斯克很厉害，不是因为马斯克真的厉害，而是因为他把科学家的观点说成了自己的观点”（曲舜）

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