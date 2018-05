马斯克急了 包6架飞机从欧洲空运设备到特斯拉工厂

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息,据国外媒体报道,电动汽车制造商特斯拉为提高Model 3电动汽车产能,采用空运方式将超级电池工厂Gigafactory的新生产线设备从欧洲运往美国加利福尼亚。

消息人士表示,特斯拉包下六架飞机,将生产机器人和相关设备运往位于美国加利福尼亚州的超级电池工厂,用于建设新的电池生产线,加快Model 3电动汽车的生产速度。

据悉,由于成本过高,此前在汽车行业没有空运生产线设备的先例。此举凸显出特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)迫切解决Model 3电动汽车生产瓶颈问题,扭转公司财务不利局面的决心。

“与往常一样,特斯拉当前的一切举措都是在抢时间。在时间面前,金钱对特斯拉而言似乎不是问题。”两位消息人士之一说。

当地时间周五特斯拉拒绝就该公司是否从欧洲空运生产设备作出评论。

很多投资者目前正在密切关注特斯拉Model 3电动汽车的产能以及首席执行官马斯克的举措,看这家新兴电动汽车制造商是否能够实现Model 3电动汽车的稳定量产。而Model 3的量产恰恰是特斯拉从小众汽车制造商转向大众汽车制造商、获得稳定现金流的关键。

但生产上存在的问题导致特斯拉屡屡错过既定的产能目标,使得投资者对于马斯克此前承诺公司将在今年第三季度实现扭亏为盈产生怀疑。特斯拉本月早些时候披露,其第一季度的自由现金流仅为10亿美元,公司可能会将其位于加利福尼亚州弗里蒙特的汽车组装厂进行债务抵押。

消息人士指出,特斯拉德国工程部门Grohmann的工程师们现在正在内华达州里诺附近的超级电池工厂Gigafactory改造电池生产线,以解决生产中的瓶颈问题。消息人士表示,随着时间的推移生产线的自动化水平将大幅提高。

去年11月份,马斯克在分析师电话会议上首次透露了将要在超级电池工厂建造新的生产线的计划。他抱怨称分包商建设的原有生产线存在很多问题。

马斯克告诉投资者,新的电池生产线将帮助汽车制造商实现Model 3产能质的飞跃。不过该公司此前已经指出,即便不增加新的生产线,它仍然能够在6月份之前达到每周建造5,000辆Model 3电动汽车的目标。

但特斯拉工厂之前缺乏协调,一再推迟马斯克过去所承诺的产能目标。

消息人士称,在解决问题的时间压力下,马斯克现在坚持认为要不惜一切代价建设新生产线,从而导致公司决定将新的生产设备从欧洲空运到美国。相比之下,普通汽车制造商通常会在生产启动前数年或至少数月规划生产设备的安装。

两位消息人士指出,特斯拉的新生产设备将于本周陆续抵达里诺。

目前尚不清楚新生产线何时可以开始运行。据悉,生产线在运行过程中,也经常需要对机器人进行重新校准,以适应它们所处理的原材料以及环境温湿度差异。消息人士表示,测试生产材料质量以及重新校准机器人已经被证明是被特斯拉管理层所低估的生产瓶颈问题。

马斯克一再抱怨Model 3产能增加的“生产地狱”问题。特斯拉的该型电动汽车于去年7月投产,但产能提高很慢。

马斯克今年2月份表示,主要的产能瓶颈仍然是其电池组件的生产,称特斯拉对执行能力“有点过于自信,有点自满”。

超级电池工厂Gigafactory的电池生产分为四个区域,其中两个出现问题。马斯克说,这两个区域最初是直接委托给专门从事复杂系统集成的分包商建造的。

马斯克在2月份的一次电话会议上指出,“他们只是承诺生产线能够运行,但这并没有什么用。”马斯克还在去年11月份表示,针对这些区域的自动化系统设计即将完成,他补充说Grohmann的工程师们正在“研究这些问题,并取得了非常快的进展。”

无论是超级电池工厂Gigafactory,还是特斯拉位于弗里蒙特的汽车制造工厂,其中一个主要问题就是特斯拉与其雇用的分包商之间对接问题。消息人士告诉路透社,沟通问题和高管理人员流失率使得大型项目的执行变得异常复杂。

马斯克在5月初表示,他计划从根本上彻底清除公司短板——承包商和分包商——表示特斯拉对他们的依赖使得局面近乎“失控”。(晗冰)

