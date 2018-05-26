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Voltalia为肯尼亚50MW太阳能项目提供PPA

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科技传媒网 电缆网 2018-05-26 15:01

近日，Voltalia已经签署了一份位于肯尼亚南迪郡Kopere的50MW太阳能项目购电协议（PPA）。

近日，Voltalia已经签署了一份位于肯尼亚南迪郡Kopere的50MW太阳能项目购电协议（PPA）。

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这份PPA协议是与国家公用事业肯尼亚电力公司（KPLC）签订，为期20年。

Voltalia首席执行官表示，“这个新项目证实了我们在非洲的雄心壮志，这是一个阳光充沛的大陆，大部分人口仍然没有或很少有电力供应。该项目还强调了Martifer Solar收购以实现2020年目标的好处。”

该项目由Martifer Solar发起，随后由Voltalia于2016年8月收购Martifer Solar后由联合团队完成开发工作．Voltalia将担任该工厂的EPC和运营维护供应商。

肯尼亚政府的目标是到2020年实现全民电力接入。去年8月，世界银行表示，它正在向肯尼亚边缘化社区提供1．5亿美元的离网太阳能信贷。

Voltalia财团也已通过马达加斯加25MW（AC）Scaling太阳能项目招标的资格预审。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215305-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能提供项目肯尼亚50MW

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