【要闻盘点】光伏产业一周热点回顾

2012年至2017年，美国公用事业规模的太阳能成本每年平均下降12％。去年，每瓦直流电的成本为1．01美元，低于2012年的1．93美元／ Wdc。根据市场研究公司的预测，

1．贵州省下达2018－2020年光伏发电项目“三年滚动计划”

对列入2018年计划的项目，应抓紧开展前期工作；列入2019－2020年的项目作为储备项目。原则上按照国家宏观调控政策和省内资源条件，以及消纳出力情况进行总量平衡，确保有序发展。

2．国家能源局关于2017年度全国可再生能源电力发展监测评价的通报

现将监测评价报告予以通报，以此作为各地区2018年可再生能源开发建设和并网运行的基础数据，请各有关地区和单位高度重视可再生能源电力发展和全额保障性收购工作，采取有效措施推动提高可再生能源利用水平，为完成全国非化石能源消费比重目标作出积极贡献。

3．国家能源局：首批光热示范项目可延期 但电价退坡



《国家发展改革委关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》明确，2018年12月31日前全部建成投产的首批示范项目执行每千瓦时1．15元（含税）标杆上网电价。根据示范项目实际情况，首批示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日，同时建立逾期投运项目电价退坡机制，具体价格水平由国家发展改革委价格司另行发文明确。

4．国家能源局：2017年度电力价格与成本信息开始报送



日前，国家能源局发布了《关于报送2017年度电力价格与成本信息的通知》。通知表示，为全面准确反映全国各地电力价格、成本信息及变化情况，更好地实施价格与成本监管，切实维护好电力市场秩序，决定开展2017年度电力价格与成本信息报送工作。

5．关于组织申请浙江宁波海曙区2017年度第二批光伏发电补贴资金的通知



申报对象是海曙区范围内注册登记、具有独立法人资格、管理及安全的企事业单位，自2017年10月1日至2017年12月31日期间，我区企事业单位投资的分布式光伏发电项目补助，分布式光伏发电项目耽搁项目装机量不低于0．25兆瓦。

6．投运前核定变为投运后明确 山西发改委发布光伏发电上网电价管理有关事项



5月24日，山西省发改委公开发布了《山西省发展和改革委员会关于光伏发电上网电价管理有关事项的通知》。光伏发电上网电价由项目投运前核定调整为投运后明确，电网企业、发电企业按以下要求分别向我委报送相关材料，经我委审核后批复。

7．注意！江西发改委暂停批复光伏扶贫扩面工程



近日，江西省发展改革委关于光伏扶贫扩面工程有关事项的通知，文件指出，根据国家最新政策，省里无批复权限，需等待国家正式批复，也就是省里暂停批复光伏扶贫扩面工程。

市场篇

1．分布式光伏发电项目新规解读

借助能源结构优化和国家政策支持，近年来光伏发电项目发展迅猛。相较于准入和监管较为严格的集中式光伏发电项目，分布式光伏发电项目凭借相对宽松的制度环境和高效及时的补贴政策为广大投资者所青睐。

2．光伏价格：多晶整体供应链跌价 扩大单、多晶产品价差



市场需求情势仍不利于多晶硅片，造成多晶硅片库存不减反增，但由于不仅硅片端多晶与单晶价差拉大，中下游多晶电池片、组件亦跟随调整价格，多晶产品的性价比目前看来较有优势，使得单晶硅片在近日公布6月价格之时，可能再次明显调整，以贴近多晶目前下修的幅度。

3．光伏最新报告：光伏行业高速发展 龙头企业优势强化



2017年我国光伏新增装机量达53GW，其中分布式光伏新增装机量19．4GW，同比增幅超过300％，光伏产业全年实现高速发展。2018年已然过半，光伏行业热度未减，光伏龙头企业优势强化，我们相信，2018年将是充满希望的一年。

4．户用光伏全面解析：市场、技术、模式、策略



根据省市规划，2020年我国户用光伏累计装机有望达到36G，我国一些省市出台了户用光伏的发展规划，其中最具代表性的就是浙江的“百万屋顶”计划计划在2020年全省建成家庭屋顶光伏100万户以上，总装机容量300 万千瓦左右。

5．湖北东南部六地政府相继发文警示光伏电站投资风险！



继五月中旬湖北省宜昌市人民政府发文预警投资光伏发电的风险提示之后，近日湖北省东南部地区五地宜恩县、来凤县、利川市、巴东县、神农架林区政府陆续发文提醒群众：提高警惕，防范利用光伏之名涉嫌非法集资！

6．老人为返利投8万元助“光伏扶贫” 结果到手却是一堆奶粉



近日，李先生反映：我父亲80多岁了，被芦淞区一家叫红源纵汇联健康管理中心的机构忽悠“买牦牛奶粉，买了有返利”，老人总共投进去8万元左右，还到处借钱。我们担心他被骗，但怎么劝都劝不听。

企业篇

1．光伏巨头再抱团 隆基向通威下发近70亿多晶硅采购大单

5月22日下午，单晶巨头隆基股份公告称，公司下属多家子公司与通威旗下一系列公司签订长单多晶硅料采购合同，本合同采购量为2018年5月至2020年12月合计55000吨，预估合同总金额约69．96亿元人民币（含税）。

2．保利协鑫考虑分拆光伏材料回归国内主板上市 新能源“独角兽”企业陆续归来



全球最大的清洁能源集团协鑫集团最核心的业务子公司之一保利协鑫也在考虑分拆多晶硅、硅片等光伏材料业务回归国内主板。行业预测，若保利协鑫此次完成分拆，将有望冲击千亿市值，进而成为能源领域又一家“独角兽”企业。

3．海润光伏这六年：从“狮子王”野心到退市悬崖



重组保壳也许是解决目前困境的最优方案。5月22日，上交所发布公告，2家终止上市，2家暂停上市交易。在ST昆机等2家企业被退市的一片唏嘘外，＊ST海润的暂停上市，更引发了光伏行业内对这家昔日光伏巨头前景的担忧。

4．英利遭债权人起诉 被判支付逾6000万本息及违约金



根据判决书，天威英利将支付华泰证券2010年度第一期中期票据本金3570万元及违约金，以及2011年度第一期中期票据本息3184．5万元及违约金。

5．宁夏宁电光伏材料有限公司破产资产拍卖公告



受银川市中级人民法院委托，宁夏金谷拍卖行（有限公司）将于2018年6月26日15时对位于宁夏银川市经济技术开发区开元路19号宁夏宁电光伏材料有限公司破产所涉及的资产以现状进行公开拍卖，参考价17041万元。

6．特斯拉正式落户上海 业务覆盖光伏产品技术开发



5月14日下午，记者从国家企业信用信息公示系统查询到，特斯拉（上海）有限公司于5月10日获得了上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。

国际篇

1．印度太阳能发电发展迅猛 已占据全球第三宝座

在印度，无论是德里地铁、教育机构、政府办公室，还是其他机构都通过太阳能电池板发电。2016年安装量为4．3GW，2017年增加了一倍多，达9．6GW。截至2017年底，大型太阳能项目开发占92％，其中从2017年开始仅有90％为单机，安装量为995兆瓦。

2．获7．58亿美元输血！停建数年的智利110MW熔盐塔式光热电站将迎新生？



美国资产管理公司EIGGlobalEnergyPartners（“EIG”）旗下的CERRODOMINADOR公司5月18日宣布，其位于智利北部Antofagasta地区、装机110MW的CerroDominador光热电站完成了7．58亿美元的融资。这意味着该电站将得以重新启动并最终完成建设。

3．希腊2018～2020年光伏招标及市场介绍



希腊能源管理机构（Regulatory Authority for Energy，RAE）2017年宣布将在2018－2020年每年分别招标300MW的光伏项目和300MW的风电项目，此外还有2个单个装机容量达到400MW的风光混合项目招标计划，计划新增装机容量2．6GW。

4．到2022年美国公用事业规模太阳能成本年降7％



根据GTM research的太阳能价格趋势概述，2012年至2017年，美国公用事业规模的太阳能成本每年平均下降12％。去年，每瓦直流电的成本为1．01美元，低于2012年的1．93美元／ Wdc。根据市场研究公司的预测，到2022年成本将进一步降至0．7美元／ Wdc。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215306-1.html

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