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腾讯封杀今日头条旗下视频网？回应:含赌博内容

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-26 15:13

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息，日前有消息称，今日头条旗下网站阳光宽频网（）在装有腾讯管家的电脑上无法访问。对此腾讯表示，经核实，该网站含有大量以"腾讯分分彩"为名义的违法赌博内容，并通过互联网渠道大规模传播，自动触发腾讯管家安全警告，提醒用户风险。

腾讯称“腾讯分分彩”与腾讯公司没有任何业务关联，是一种以QQ在线人数为开奖结果的赌博玩法的总称。

不过腾讯还称至5月18日，阳光宽频网上恶意内容比例有所下降，提醒自动解除。“如有需要，我们愿意提供具体恶意内容情况，帮助平台方共同治理。”

近期今日头条和腾讯关系并不融洽，双方就很多问题进行了争议，包括微信封杀抖音等等，而张一鸣和马化腾也在朋友圈“互怼”。

腾讯封杀今日头条旗下视频网？回应:含赌博内容

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215307-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:封杀视频网腾讯赌博今日头条

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