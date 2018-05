传iOS 12将全面开放NFC功能:让iPhone当酒店房卡

(原标题:iOS 12 will reportedly include new NFC features, enable iPhones to become secure hotel room keys)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息,科技博客9to5mac.com援引The Information网站的报道称,苹果将在iOS 12系统上迈出一大步,让一些第三方开发者可以全面访问iPhone内部的NFC(近场通信)芯片,这种芯片首次出现在iPhone 6上。

The Information的报道称,苹果希望iPhone能在支付服务Apple Pay以外的更多非接触式互动中使用,比如充当酒店门卡或虚拟交通卡等。

通过添加CoreNFC框架,苹果首次在iOS 11系统部分开放NFC芯片。这个框架允许第三方应用使用NFC芯片作为RFID(射频识别)标签的扫描器,让iPhone能够读取更多类型的NFC标签,而不仅仅只用于支付。然而,这种开放仍然是非常有限的。

与不支持对NFC芯片的写入访问一样,当前iOS 11系统的NFC API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)的主要缺点是应用程序必须在前台,而且应用程序必须呈现一个特定的系统模式表来开始扫描。

这显然限制了NFC的使用范围和其功能的便利性。如果根据The Information网站的报道,苹果将在iOS 12系统全面开放iPhone的NFC芯片的访问权限,iPhone用户只需在酒店门锁前轻轻晃动他们的手机,就可以进入他们已定好的房间。

这也是Apple Pay一直以来的工作方式。不需要特别的应用,当iPhone靠近非接触终端附近时,能被自动唤醒。The Information的报道称,苹果已经在新公司总部Apple Park园区推出了这些功能,与身份解决方案提供商HID Global合作开发了园区的安全系统。苹果员工已经可以使用iPhone手机进入Apple Park的大楼内。

一些酒店已经通过使用低功耗蓝牙协议,支持简单地“非接触”方式激活iPhone作为房间钥匙。由于非预期范围等问题,其安全性低于NFC技术。新的安排可能还允许第三方与嵌入在iPhone内部的Secure Enclave安全模块配合工作,以存储敏感信息。如果iPhone的NFC芯片得到更广泛的利用,这种功能的普及率将大大增加。

除了作为房门钥匙,The Information的报道还表示,苹果希望用iPhone的NFC技术取代公交卡。报道称,苹果已经与有关方面讨论了该计划。在英国,iPhone用户只需在一台非接触式终端前晃动一下手机就可以乘坐地铁。iPhone 7加入一块FeliCa芯片,可以在日本的交通基础设施中实现类似效果。而在中国,北京和上海的iPhone用户也可以刷iPhone乘坐公交地铁。

预计下个月召开的苹果开发者大会WWDC将宣布这方面的消息,届时苹果将发布iOS 12系统和其它主要的软件平台。目前还不清楚苹果是否会简单地在SDK(软件开发工具包)中添加新的API,以供任何开发者利用,或者新的NFC功能将被锁定,仅向部分合作伙伴开放。(刘春)

