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传iOS 12将全面开放NFC功能：让iPhone当酒店房卡

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-26 17:00

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（原标题：iOS 12 will reportedly include new NFC features, enable iPhones to become secure hotel room keys）

传iOS 12将全面开放NFC功能：让iPhone当酒店房卡

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息，科技博客9to5mac.com援引The Information网站的报道称，苹果将在iOS 12系统上迈出一大步，让一些第三方开发者可以全面访问iPhone内部的NFC（近场通信）芯片，这种芯片首次出现在iPhone 6上。

The Information的报道称，苹果希望iPhone能在支付服务Apple Pay以外的更多非接触式互动中使用，比如充当酒店门卡或虚拟交通卡等。

通过添加CoreNFC框架，苹果首次在iOS 11系统部分开放NFC芯片。这个框架允许第三方应用使用NFC芯片作为RFID(射频识别)标签的扫描器，让iPhone能够读取更多类型的NFC标签，而不仅仅只用于支付。然而，这种开放仍然是非常有限的。

与不支持对NFC芯片的写入访问一样，当前iOS 11系统的NFC API(Application Programming Interface，应用程序编程接口)的主要缺点是应用程序必须在前台，而且应用程序必须呈现一个特定的系统模式表来开始扫描。

这显然限制了NFC的使用范围和其功能的便利性。如果根据The Information网站的报道，苹果将在iOS 12系统全面开放iPhone的NFC芯片的访问权限，iPhone用户只需在酒店门锁前轻轻晃动他们的手机，就可以进入他们已定好的房间。

这也是Apple Pay一直以来的工作方式。不需要特别的应用，当iPhone靠近非接触终端附近时，能被自动唤醒。The Information的报道称，苹果已经在新公司总部Apple Park园区推出了这些功能，与身份解决方案提供商HID Global合作开发了园区的安全系统。苹果员工已经可以使用iPhone手机进入Apple Park的大楼内。

一些酒店已经通过使用低功耗蓝牙协议，支持简单地“非接触”方式激活iPhone作为房间钥匙。由于非预期范围等问题，其安全性低于NFC技术。新的安排可能还允许第三方与嵌入在iPhone内部的Secure Enclave安全模块配合工作，以存储敏感信息。如果iPhone的NFC芯片得到更广泛的利用，这种功能的普及率将大大增加。

除了作为房门钥匙，The Information的报道还表示，苹果希望用iPhone的NFC技术取代公交卡。报道称，苹果已经与有关方面讨论了该计划。在英国，iPhone用户只需在一台非接触式终端前晃动一下手机就可以乘坐地铁。iPhone 7加入一块FeliCa芯片，可以在日本的交通基础设施中实现类似效果。而在中国，北京和上海的iPhone用户也可以刷iPhone乘坐公交地铁。

预计下个月召开的苹果开发者大会WWDC将宣布这方面的消息，届时苹果将发布iOS 12系统和其它主要的软件平台。目前还不清楚苹果是否会简单地在SDK（软件开发工具包）中添加新的API，以供任何开发者利用，或者新的NFC功能将被锁定，仅向部分合作伙伴开放。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215309-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果iphoneiOSApple应用程序

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