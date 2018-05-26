工信部信软司李颖：除了金融，区块链其他领域都还没场景

（原标题：工业和信息化部信软司李颖：区块链除了金融，其他领域都还没场景）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息 今日，2018年中国国际大数据产业博览会在贵阳正式开幕。以“区块链―价值互联新秩序”为主题的高端对话论坛上，工业和信息化部信软司巡视员李颖表示，相比于90年代初的互联网，目前区块链的发展相差很远。除了金融行业，其他领域都还没有形成场景。从底层技术架构角度看，以太坊是目前发展的比较好的基础设施，但相比互联网的早期，还差得很远。所以，区块链目前发展还在初级阶段，存在很多问题，但还是未来的战略的方向。（周奕婷）

李颖的演讲原文：

尊敬的陈坚副主席，徐昊副市长，尊敬的各位来宾，各位朋友，大家下午好！很高兴参加区块链高端对话活动，再次我谨代表代表工薪部和信息化和软件服务业司对会议召开和大家长期以来对互联网、大数据、云计算、区块链等新兴技术产业的发展付出的努力，做的贡献，表示最热烈地祝贺和最衷心地感谢。

近年来，区块链作为信息互联网向价值互联网迈进新兴技术的一个代表，加速发展，日益受到广泛的关注，引发了政府部门、科技公司、金融机构等各界的深入讨论。区块链是一种不依赖第三方，通过自身分布式节点进行网络数据的存储、验证与传递的技术解决方案。它是多种底层IT技术的集成创新应用，凭借着数据公开透明，信息安全程度高，可追溯性强等诸多优势，区块链有望构建新兴的产业协作模式，提高协同流通的效率，加速社会数字化的进程，促进数字经济的平稳快速增长。

在十三五国家信息化规划等政策文件中，也已经明确将区块链列入了战略性前沿技术的范畴。目前，国内越来越多的产业机构开始重视并参与到区块链技术和应用的探索中，骨干IT企业结合自身业务资源纷纷布局区块链领域，一批新兴的区块链初创企业也在迅速的崛起，推动区块链应用从数字资产向供应链管理、智能制造、工业互联网、社会公益、版权保护等经济社会等多个领域延伸拓展。

与此同时，我们要清醒认识到区块链发展过程中依然面临诸多的问题和挑战，目前区块链技术尚不成熟，效率和安全性有待提高，底层技术还需要完善和提升。仅适应特征场景下的一些应用，此外，近期的投机炒作乱象也给行业发展带来了不利的影响，这一点我稍微谈一点个人的体会。我是从80年代开始加入到IT这个行业，最开始时是创办中国计算机报，也是后来国内第一个媒体上市公司，做了20多年媒体，跟着IT产业一起成长，跟着互联网一起成长。我有一个比较突出的体会，就是在90年代初时互联网的发展跟今天区块链的发展，我把这两个做了比较朴素的比较，我有两点体会：

第一，从90年代互联网的发展和今天区块链的发展来看，从整体中国和世界的发展水平来看，应该说当时的互联网，我们国家的整个发展水平和国际的发展水平差距是比较大的。今天的区块链，应该说国内的整个发展和国际的水平基本上是在一个起跑线上。今天应该是比较好的发展机会。与此同时，从发展的成熟度来讲，我感觉区块链今天的发展跟90年代初的互联网来讲还相差很远，应该说现在是一个导入期的导入期，所以说整体的技术，除了金融行业来讲，区块链跟产业无关，除了金融行业可以称其为在金融场景的应用，应该说已经形成了一定的产业，但是其他领域都还没有，包括底层的技术架构，像以太坊这些算是比较好的，有一定的基础的，应该说现在还差得很远很远。在国内也组织了一些专业机构对现在的解决方案做一些基本的测试，应该说现在还很初级。发展应该是一个战略的方向，但是确实还存在很多的问题，很不成熟。

作为行业管理部门，信息化和软件服务业司一直积极采取有效措施推动国内区块链相关产业的研究、技术研发和应用推广等工作，在今后的工作中信软司继续加强与各方协同互动，努力营造良好的环境。

一是深入研究把握技术和产业的发展趋势。我们将加强与相关部门的沟通、协调。前两天我还在杨局长召集的会议上一起探讨，集聚产学研用多方资源，密切关注国际发展前沿动态，共同推动区块链相关技术产业研究工作，建立完善行业的管理制度，做好技术创新与行业监管的平衡，根据产业发展的需要开展区块链发展风险与监管政策的研究，推动规范区块链行业发展行为，营造风清气正的行业氛围。

二是加强区块链核心技术能力的建设。引导IT企业重视区块链对产业发展的引领变革作用，加强技术储备，积极参与国际开源社区建设，引进消化吸收最新的技术成果，提升区块链的性能、效率、安全性，依托骨干企业探索建设国内区块链领域的开源社区，逐步形成适合国情的发展模式。

三是支持开展区块链的创业创新。通过区块链开发大赛评选优秀解决方案等手段，鼓励区块链企业与用户单位开展跨境融合，支持龙头企业基于云计算建立区块链实验与测试平台，指导行业组织建立公共服务平台，支持中小企业加快丰富区块链领域的行业应用。

四是加快推动区块链领域的标准体系建设，围绕产业发展的重点环节，以团体标准、联盟标准为切入点，加快推进关键急需标准的部署和制定，逐步完善区块链标准体系，积极对接ISO、ITU等国际标准化机构，加强国内对口标准阻止的建设。目前我们已经建立对口的联系关系，国内最近针对区块链的307全国标委会很快在年内能够成立，应该说还是比较高级别的TC级别的标准委员会。

各位来宾，各位专家，近年来贵阳市作为大数据发展的试验田，积极推动区块链技术的应用落地，取得了积极的进展和良好的成效。今年贵阳市又为促进区块链发展提供了良好的平台，希望与会嘉宾能够借助数博会这一平台充分交流，为推动区块链发展积极贡献智慧，共同推动，包括区块链在内的互联网等新兴技术的迅速发展，为整个经济建设赋能，为整个产业转型升级做出更大的贡献。

最后，预祝本次高端对话取得圆满成功，谢谢。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215310-1.html

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