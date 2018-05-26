国标委：我国首批15项精准扶贫标准发布

25日上午，大数据精准扶贫标准化论坛在贵阳召开。会上，《精准扶贫村级光伏电站管理与评价导则》等4项国家标准由原国家质量监督检验检疫局、国家标准化管理委员会正式批准发布；《蜂产业项目运行管理规范》等11项国家标准化指导性技术文件，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式批准发布。国家标准委副主任崔钢表示，本次发布的15项国家标准是我国首批精准扶贫国家标准。

据悉，《精准扶贫村级光伏电站管理与评价导则》等4项光伏标准是在国务院扶贫办、国家能源局等部门的指导与参与下，由国家电网公司制定，此次发布的系列标准，规范了村级光伏扶贫电站的建设，明确了电站设计、施工安装、调试与验收、运行维护等技术要求；从村级光伏扶贫电站规划设计管理、施工管理、验收管理、运行维护管理、信息监测管理、收益分配管理、项目评价等方面对光伏扶贫电站管理和评价提出了总体性要求；同时，针对多个村级光伏电站采用集群方式接入电网的情况，从光伏电站集群规划设计原则、接入系统分析、接入系统规划、集群控制系统架构及功能等方面进行了综合规定，填补了我国光伏电站集群并网领域的技术标准空白。

《蜂产业项目运行管理规范》等11项国家标准化指导性技术文件是标准委根据扶贫工作需求，选取扶贫成效较好，见效快的产业，创新标准形式，组织相关标委会、科研机构和企业编制形成，国家标准化指导性技术文件明确了项目条件、职责分工、项目的组织与运行、项目预期成效分析以及项目的评价与管理等内容，旨在助力提升扶贫产业的规模化、组织化和信息化程度，打造品牌，提升产业扶贫的质量和效益。

国家市场监管总局副局长田世宏表示，当前，标准化已经作为国家治理体系和治理能力现代化的一项基础性制度，是经济社会有序发展的技术支撑，对产业扶贫工作具有积极的促进作用。运用标准化的思维和方法，有助于促进扶贫工作更加规范，提高扶贫工作精准性、扶贫开发有效性、扶贫成效持续性；有助于促进扶贫产业更加高效，推广应用新产品、新技术，帮助扶贫产业做大、扶贫品牌做优、扶贫企业做强；有助于促进产业扶贫技术要素的整合，统筹协调各类扶贫资源，集中力量打赢脱贫攻坚战。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215311-1.html

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