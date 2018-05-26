　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

马化腾：加大投入做好基础科研，才能具备真正实力

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-26 19:10

马化腾：加大投入做好基础科研，才能具备真正实力,马化腾 移动支付 中兴 基础科学

马化腾:移动支付再先进只是表面 最终要靠基础科学

科技传媒网讯 网易科技新闻5月26日消息，今日“未来论坛X深圳峰会”今日举行，马化腾发表演讲。他表示，最近的中兴事件，更加让大家清醒的意识到：移动支付再先进，没有手机终端，没有芯片和操作系统，竞争起来的话，你的实力也不够，而在基础科学上整个中国其实基础还是非常薄弱。

马化腾称，所有人都清楚我们不能再抱有侥幸心理，一定要投入更多资源去做基础科学研究，这其中包括生物、物理、材料学，还有生命科学。

马化腾还表示，他最近也在思考，能不能从芯片到操作系统，或者从人工智能到量子计算多做点事情？马化腾称由于数据量巨大，腾讯可以倒逼芯片设计行业针对公司的服务和需求做设计。但直接参与就未必擅长，可能还要借助产业链的其他力量，去做这个事情。

以下为现场演讲全文：

尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家下午好！

非常荣幸，这是我两年内第三次参加“未来论坛”的活动，第一次参加时，我还是旁观者见证，当时我还没有成为捐赠人。

第二届我很荣幸成为捐赠人之一，全程参与了整个颁奖的过程，非常正式，还要打领带、念诗等等，像我这样的广东普通话去朗诵确实是为难我了，当时还练了好久。

后来，我们说这个大奖非常成功，业内也有相当大的影响力，是不是能请获奖的这些科学家在其他城市走一走？跟当地的年轻人交流？当时，我在未来论坛的群里面第一时间举手报名，我说那来深圳吧，这个地方更加需要。

粤港澳大湾区的科技环境，就像刚才王强书记讲的，深圳的国际PCT专利在全国的占比接近一半，南山又占到了深圳的一半，甚至最高峰时达到全国的25%，一个区在整个国家的专利申请中能达到1/4强，我觉得这可以说是国内第一大区。虽然刚才王强书记说，南山的GDP从区里面比，是全国第三，但从密度来说算第一。 我想今天我们来到南山举办这个活动，也非常有意义。

刚才我们在会议室交流的时候，也提到中国的科学、科技有一个特点，“北方以基础学科为主，但南方以科技应用较强。”的确是这样，像我们所处的互联网行业，虽然现在讲“新四大发明”，讲移动支付在全球领先，但实际上这还都只是科技应用，回归到基础科学研究来说，整个中国其实基础还是非常薄弱。

尤其是最近的中兴事件，更加让大家清醒的意识到：移动支付再先进，没有手机终端，没有芯片和操作系统，竞争起来的话，你的实力也不够。今天中兴事件正在得到妥善的解决，但是我们还是不能掉以轻心，现在这个时候，大家要更加关注基础学科的研究。

过去，大家更关注实用主义，但是这之后，我想所有人都清楚我们不能再抱有侥幸心理，一定要投入更多资源去做基础科学研究。未来科学大奖和论坛应该说恰逢其时，非常有前瞻性。两年前可能没有想到有今天这样的情况，但是今天大家感触良多。

我觉得，要发展基础科学研究，还有很多事情要做，包括政府、产学研等几方面都要通力合作。大家往往看到做基础研究不赚钱，遥遥无期，投入很大，做应用能更加简单一点。很多人也对像腾讯等企业提出要求，说你们作为市值比较大的科技企业应该做些什么？很多人给我们提建议，我最近也在思考，很多人说你们能不能从芯片到操作系统，或者从人工智能到量子计算多做点事情？

过去我们觉得这个产业链离我们很远，做软件、做服务离芯片好像远了一点。但实际上我们做了很多数据中心，包括云，我们对很多服务器端，甚至包括芯片的需求是有一定的影响力的，也就是说我们可以倒逼芯片设计行业针对我们的服务和需求做设计，特别是我们的应用服务是海量的，用户规模特别大，这是我们第一时间能够想到的。

如果我们还能介入支持一些芯片的研发，可能更好。但是这一点坦率来说我们未必擅长，可能还要借助产业链的其他力量，去做这个事情。

另外一方面，也有人提建议说，我记得饶毅教授给我提建议，国家很多大学对基础学科的人才需求很大，但由于很多大学经费是有限制的，所以说业内这些企业，包括很多基金会，能不能重点针对一些基础学科的这些科学家，吸引他们回国，来到各个大学，资助他们去做基础研究？这个思路也给我很大的启发。

也有人建议，我们受制于芯片和操作系统。为什么被操作系统受制？在于它很多应用与系统是不兼容的，比如说在手机端，微软在手机端的操作系统份额几乎降到1%以下，因为很多应用不支持它，它的份额不大。像微信以前还有手机端Windows版本，现在份额太小了不开发了，越不开发手机应用运行，Windows版本就更没有人买了，这是一个相辅相成的过程。

所以我们作为一个应用开发商，包括我们在应用里做的小程序，如果有可能在国产芯片上能直接支持到更多服务，一次开发，在整个国产芯片上能够运行，包括国产操作系统上也能够运行，我觉得可以有机会用OTT方式解决很多问题，这也是业界可能对腾讯的期待。这个事情还非常有前瞻性，难度不小，而且有可能永远做备胎，永远不可能被用，这是一个很现实的问题，但是我觉得现在做备胎是有价值的，没有备胎会永远被人掐住喉咙，这是一个思考。

我记得华为任正非在内部也在讲，他们研发海思芯片，就是说你们可能永远是做备胎的，当时很多人不理解，但是今天这个格局可能大家更加理解。所以我想说整个业界，所有在座的朋友都要更加关注基础学科，当然不仅是信息科技了，包括生物、物理、材料学，还有生命科学，都是我们的基础学科，另外一个非常重要的内容，就是要更加发挥粤港澳大湾区的优势，这里面大家可以联动起来，共同为这个目标而努力。

今天的主角是在座的科学家。我特别感动，虽然是春天，但是春天脚步太快了，今天已经感觉夏天了，三十几度，我感觉大家对科学的热情更加火热，再次感谢大家来到现场，谢谢大家！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215315-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:中兴马化腾移动支付基础科学

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

百度推AI搜索产品"简单搜索" 李彦宏：永无广告

百度推AI搜索产品“简单搜索“ 李彦宏：永无广告,李彦宏 百度 ai 人工智能

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS