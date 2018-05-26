马化腾：加大投入做好基础科研，才能具备真正实力

科技传媒网讯 网易科技新闻5月26日消息，今日“未来论坛X深圳峰会”今日举行，马化腾发表演讲。他表示，最近的中兴事件，更加让大家清醒的意识到：移动支付再先进，没有手机终端，没有芯片和操作系统，竞争起来的话，你的实力也不够，而在基础科学上整个中国其实基础还是非常薄弱。

马化腾称，所有人都清楚我们不能再抱有侥幸心理，一定要投入更多资源去做基础科学研究，这其中包括生物、物理、材料学，还有生命科学。

马化腾还表示，他最近也在思考，能不能从芯片到操作系统，或者从人工智能到量子计算多做点事情？马化腾称由于数据量巨大，腾讯可以倒逼芯片设计行业针对公司的服务和需求做设计。但直接参与就未必擅长，可能还要借助产业链的其他力量，去做这个事情。

以下为现场演讲全文：

尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家下午好！

非常荣幸，这是我两年内第三次参加“未来论坛”的活动，第一次参加时，我还是旁观者见证，当时我还没有成为捐赠人。

第二届我很荣幸成为捐赠人之一，全程参与了整个颁奖的过程，非常正式，还要打领带、念诗等等，像我这样的广东普通话去朗诵确实是为难我了，当时还练了好久。

后来，我们说这个大奖非常成功，业内也有相当大的影响力，是不是能请获奖的这些科学家在其他城市走一走？跟当地的年轻人交流？当时，我在未来论坛的群里面第一时间举手报名，我说那来深圳吧，这个地方更加需要。

粤港澳大湾区的科技环境，就像刚才王强书记讲的，深圳的国际PCT专利在全国的占比接近一半，南山又占到了深圳的一半，甚至最高峰时达到全国的25%，一个区在整个国家的专利申请中能达到1/4强，我觉得这可以说是国内第一大区。虽然刚才王强书记说，南山的GDP从区里面比，是全国第三，但从密度来说算第一。 我想今天我们来到南山举办这个活动，也非常有意义。

刚才我们在会议室交流的时候，也提到中国的科学、科技有一个特点，“北方以基础学科为主，但南方以科技应用较强。”的确是这样，像我们所处的互联网行业，虽然现在讲“新四大发明”，讲移动支付在全球领先，但实际上这还都只是科技应用，回归到基础科学研究来说，整个中国其实基础还是非常薄弱。

尤其是最近的中兴事件，更加让大家清醒的意识到：移动支付再先进，没有手机终端，没有芯片和操作系统，竞争起来的话，你的实力也不够。今天中兴事件正在得到妥善的解决，但是我们还是不能掉以轻心，现在这个时候，大家要更加关注基础学科的研究。

过去，大家更关注实用主义，但是这之后，我想所有人都清楚我们不能再抱有侥幸心理，一定要投入更多资源去做基础科学研究。未来科学大奖和论坛应该说恰逢其时，非常有前瞻性。两年前可能没有想到有今天这样的情况，但是今天大家感触良多。

我觉得，要发展基础科学研究，还有很多事情要做，包括政府、产学研等几方面都要通力合作。大家往往看到做基础研究不赚钱，遥遥无期，投入很大，做应用能更加简单一点。很多人也对像腾讯等企业提出要求，说你们作为市值比较大的科技企业应该做些什么？很多人给我们提建议，我最近也在思考，很多人说你们能不能从芯片到操作系统，或者从人工智能到量子计算多做点事情？

过去我们觉得这个产业链离我们很远，做软件、做服务离芯片好像远了一点。但实际上我们做了很多数据中心，包括云，我们对很多服务器端，甚至包括芯片的需求是有一定的影响力的，也就是说我们可以倒逼芯片设计行业针对我们的服务和需求做设计，特别是我们的应用服务是海量的，用户规模特别大，这是我们第一时间能够想到的。

如果我们还能介入支持一些芯片的研发，可能更好。但是这一点坦率来说我们未必擅长，可能还要借助产业链的其他力量，去做这个事情。

另外一方面，也有人提建议说，我记得饶毅教授给我提建议，国家很多大学对基础学科的人才需求很大，但由于很多大学经费是有限制的，所以说业内这些企业，包括很多基金会，能不能重点针对一些基础学科的这些科学家，吸引他们回国，来到各个大学，资助他们去做基础研究？这个思路也给我很大的启发。

也有人建议，我们受制于芯片和操作系统。为什么被操作系统受制？在于它很多应用与系统是不兼容的，比如说在手机端，微软在手机端的操作系统份额几乎降到1%以下，因为很多应用不支持它，它的份额不大。像微信以前还有手机端Windows版本，现在份额太小了不开发了，越不开发手机应用运行，Windows版本就更没有人买了，这是一个相辅相成的过程。

所以我们作为一个应用开发商，包括我们在应用里做的小程序，如果有可能在国产芯片上能直接支持到更多服务，一次开发，在整个国产芯片上能够运行，包括国产操作系统上也能够运行，我觉得可以有机会用OTT方式解决很多问题，这也是业界可能对腾讯的期待。这个事情还非常有前瞻性，难度不小，而且有可能永远做备胎，永远不可能被用，这是一个很现实的问题，但是我觉得现在做备胎是有价值的，没有备胎会永远被人掐住喉咙，这是一个思考。

我记得华为任正非在内部也在讲，他们研发海思芯片，就是说你们可能永远是做备胎的，当时很多人不理解，但是今天这个格局可能大家更加理解。所以我想说整个业界，所有在座的朋友都要更加关注基础学科，当然不仅是信息科技了，包括生物、物理、材料学，还有生命科学，都是我们的基础学科，另外一个非常重要的内容，就是要更加发挥粤港澳大湾区的优势，这里面大家可以联动起来，共同为这个目标而努力。

今天的主角是在座的科学家。我特别感动，虽然是春天，但是春天脚步太快了，今天已经感觉夏天了，三十几度，我感觉大家对科学的热情更加火热，再次感谢大家来到现场，谢谢大家！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215315-1.html

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