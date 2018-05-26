OFweek 2018中国分布式光伏发展论坛成功举办

2018年5月26日，由科技媒体中国高科技行业门户主办、科技媒体新能源网承办的“科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛”于上海世纪皇冠假日酒店4楼世纪厅隆重举行。本场会议以分布式光伏的发展为重点，邀请了多位业内权威专家，汇聚产业链上下游的供应商、制造商、开发商、投融资机构等精英，共同探讨分布式光伏产业发展、市场现状、未来技术趋势和投融资机遇。现场气氛热烈，互动频繁。

会议现场人气爆棚

本次会议邀请到了上海太阳能学会理事长沈文忠、展宇光伏科技（中国）有限公司户用事业部总监张平伍、晶科户用渠道总监段虎子、隆基乐叶光伏科技有限公司分布式业务部资深技术经理白银、上海淘科网络技术有限公司市场总监王召烨、科技媒体行业研究中心高级分析师孙栋栋等业内大咖，为现场的光伏行业人士带来多场高水平演讲。

北京时间9:20，会议开始。首先登场的是上海太阳能学会理事长沈文忠教授，他的演讲主题是《屋顶分布式光伏之高效太阳电池技术》。沈文忠教授表示，现在是分布式的时代，目前光伏产业正向低成本高效率发展，在这样的发展大势之下，光伏发电在一两年之内就能实现平价上网。

上海太阳能学会理事长沈文忠教授

在演讲中，沈文忠教授抛出了一个全新的话题，即全向性太阳能电池技术。所谓全向性，即电池性能不受入射光角度影响的新型高效太阳能电池。众所周知，组件的功率都是在垂直照射的情况下检测的，但是真正的应用的时候，阳光不可能总是垂直照射。一旦光照倾斜入射，那电池的性能就会因为光线的折射而出现下降。

虽然现在有跟踪系统，但是跟踪的同时也增加了跟踪的成本，数据显示，目前跟踪器的成本在0.7-0.8元/瓦左右，而组件的价格才2.5-2.7元/瓦左右，虽然跟踪器能增加10%左右的发电量，但是同时增加了0.7-0.8元/瓦左右的成本，相比下来跟踪器的成本相当高。特别是对户用屋顶分布式来说，因为屋顶面积小，无法安装跟踪器。假如能有一种高效组件，不受太阳光照射角度变化的影响就好了。这就是全向性太阳能电池的由来。

沈文忠教授在演讲中详细的介绍了全向性太阳能电池技术的起源及发展过程，该技术可以与多晶黑硅、PERC、异质结等技术相结合。沈文忠教授认为，分布式时代是高效产品的天下，而在工商业屋顶受限的情况下，户用屋顶光伏电站急需高效、不受太阳照射角度影响的新型组件。

沈教授的演讲干货十足，现场观众踊跃提问，沈文忠教授都给出了专业的回答。现场掌声不断。

精彩继续，展宇光伏科技（中国）有限公司户用事业部总监张平伍精神抖擞的走上台前，他的演讲主题是《户用光伏市场前景及问题分析》。张平伍表示，2017年我国户用装机达到了50万户，一片蓝海吸引了众多企业投身户用市场。户用市场发展潜力巨大，根据预测，至2020年，中国的家庭屋顶光伏累计装机容量将接近10GW，至2040年将超过100GW。

展宇光伏科技（中国）有限公司户用事业部总监张平伍

虽然前景诱人，但是存在的问题也不小。张平伍认为，户用光伏市场已经进入2.0阶段，一边电站数量快速上升，一边作为长达25年投资产品的潜在风险却十分严重。户用光伏中的光伏产品和电站质量存在的潜在风险将对整个光伏行业产生巨大影响。

张平伍表示，户用市场巨大，但是商业模式仍处于摸索阶段，面临终端客户对于市场缺乏认识、系统质保/售后得不到保证、质量参差不齐，恶性价格竞争、缺乏信贷支持、施工安装不规范等痛点。为规范户用市场发展，行业亟需制定相关标准，比如王斯成老师指出的户用光伏标准的九个标准：与建筑结合（结构安全、连接方式、防渗漏、建筑载荷）、与电网接入、防雷接地、防火防电弧、抗风、外观及安装高度、数据采集和传输、项目验收、项目运维。

张平伍带来的演讲令现场观众对户用市场的发展有了清晰的认识，作为主持人的沈文忠教授针对张平伍先生的演讲进行了提问。

精彩的演讲不会结束，接下来上场的是晶科户用渠道总监段虎子先生，他为现场观众带来了《技术，质量，品牌护航分布式光伏》的主题演讲。 段虎子认为，分布式光伏的发展空间巨大，预计2018年分布式光伏装机将达到25GW。

晶科户用渠道总监段虎子

针对分布式光伏之星的户用光伏市场，段虎子分析表示，就户用市场而言，全国理论有300-350万户的安装潜力，装机容量大约为220―260GW。预期2018年户用规模在70万套以上，总体市场容量为6GW。而从2018年全国各地的户用发展来预测，其中浙江预计新增约14万套，山东预计新增约11万套，河北预计新增约10万套，河南预计新增约8万套。此外，江苏、广东、安徽、山西、江西等地的户用装机也将也有不错的表现。

所以整体而言，2018年户用仍将成为光伏市场最大的亮点！但与此同时，段虎子分析认为，目前户用光伏市场也存在市场宣传过度、产品质量良莠不齐等问题。因此，需要有责任心的企业通过技术、质量的管控，打出光伏品牌，引导行业向康健康有序的方向发展。

精彩继续，接下来上场的是隆基乐叶光伏科技有限公司分布式业务部资深技术经理白银，他的演讲主题为《PERC双面组件特性与发展趋势》。白银先针对双面PERC电池的技术特点进行了解读，他表示，PERC技术基于现有产线，只增加沉积背面钝化层和背面激光开槽两道过程，而将全覆盖的背铝更改为局部铝栅线，便可获得双面PERC电池。整个工艺过程易操作，成本低，而且能极大提高组件的转换效率。白银表示，目前隆基乐叶电池示范线上的新一代双面PERC电池效率接近22%/17.5%水平，由CPVT测试的纪录达22.41%/18.41%，而新一代Hi-MO2组件双面率将突破80%。

隆基乐叶光伏科技有限公司分布式业务部资深技术经理白银

白银最后表示，N-PERT与HJ技术相对于新一代P-PERC电池技术并无明显的效率优势，IBC与HBC技术成本极高，P-PERC双面技术是实现客户收益与低度电成本的最佳选择。

白银先生的演讲结束之后现场响起了经久不衰的掌声，而在观众的一片期待之中，上海淘科网络技术有限公司市场总监王召烨为现场观众带来了《分布式电站智能运维分析探讨》的精彩演讲。

王召烨表示，随着我国光伏电站规模的不断扩大，电站运维成为了重中之重。而在整个电站运维的过程之中，监控是必不可少的一个环节。在光伏电站中监控每个设备的运行状态是很重要的一个环节，而拥有一款全站监控的采集器，就相当于拥有一个高效的电站监控管理平台。一款好的采集器需要采集汇流箱、逆变器、电表、气象站等设备的明细数据，还可采集日、月、年和总发电量的汇总数据。

上海淘科网络技术有限公司市场总监王召烨

王召烨表示，运用光伏数据采集器可以获取明细数据，可降低成本；同时光伏数据采集器还可结合以太网采集器和3G路由器功能，实现长期的数据存储和实时的数据查看。

最后，科技媒体行业研究中心高级分析师孙栋栋为现场观众带来了《2018年中国分布式光伏展望》的精彩演讲。孙栋栋表示，2018年分布式装机达到历史新高，所占比重更接近80%。另外，“隔墙售电”政策将会大大打开中东部地区分布式光伏的装机，2018年仍会维持分布式光伏的爆发期，预计其装机将达到25-30GW。

科技媒体行业研究中心高级分析师孙栋栋

另外，户用光伏呈井喷发展，未来飞速趋势可得到延续。其中户用单套规模存在扩大的趋势，已经达到 9.8kw/户，未来有望继续提高，这将直接拉动户用装机规模。

与此同时，分布式光伏也面临着推广难、标准缺失、产品质量参差不齐，售后运维相对滞后等难题，需要行业人士齐心协力，一同解决难题。

转眼间演讲环节结束了，干货满满的演讲引人入胜，现场观众仍未过足瘾。但没让观众失望的是，接下来的《圆桌论坛》环节依然精彩。针对如何化解分布式光伏发展痛点等行业焦点问题，现场嘉宾发表了自己的意见。

圆桌讨论

晶科户用渠道总监段虎子先生认为要解决分布式发展的融资等痛点，企业需要保证产品的质量，也需要政策上更大的支持，让投资方更有信心去投资，而银行需要对行业更多的支持，减小企业的压力。沈文忠教授则认为，各大企业需要加强经销商的管理，推出一整个的光伏系统产品，让老百姓认准这些光伏品牌，避免行业乱象。隆基乐叶光伏科技有限公司分布式业务部资深技术经理白银则认为需要加强对经销商以及用户的培训，将专业知识进行普及，将产品质量进行提高。上海淘科网络技术有限公司市场总监王召烨认为，分布式光伏痛点的解决，需要整个行业一起的努力，需要整个行业向提质增效的方向发展，而不是低价竞争。展宇光伏科技（中国）有限公司户用事业部总监张平伍则表示需要提高行业的门槛，提高行业的专业度，不能让非专业的人士来从事光伏的经营安装等工作，另外，行业标准需要尽快跟上市场的脚步。

尽管现场观众仍然意犹未尽，但本次论坛还是走向了尾声。会议结束之后，几位嘉宾被现场观众围绕，争相交换名片，并进行专业问题的交流，不少企业现场与行业买家达成了合作意向。

嘉宾合影

正如今日与会嘉宾分析，这是一个分布式的时代，这也是高效产品的时代。未来的光伏市场必然向提质增效的方向发展，在此情况下，行业亟需加快技术升级，以早日实现平价上网，并开拓属于光伏发电的新时代。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215316-1.html

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