EOS创始人之父Stan Larimer：区块链让偏远地区共享发展

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息 今日，2018年中国国际大数据产业博览会在贵阳正式开幕。以“区块链―价值互联新秩序”为主题的高端对话论坛上，EOS创始人之父Stan Larimer发表主题为“区块链的生态发展”的演讲。

Stan Larimer将区块链比喻成“丝绸天路”，“它是海上和路上的基础设施的互联互通，还有包括太空，还有网络空间，所有的空间，所有的地方都将会实现充分的互联互通。他认为，区块链可以让偏远地区，或者是互联互通不太好的地区，能够享有更多发展机会。

据了解，Stan Larimer以前是波音公司、洛克希德马丁等公司的资深软件工程师，也是“资深码农”。现在创办Cryptonomex公司，这个公司基于石墨烯区块链库定制产品。（周奕婷）

演讲原文：

Stan Larimer：感谢各位，非常高兴能来到这里演讲。我每次演讲都是喜欢用这个幻灯片来开场，就是这一张，不要把我和我儿子搞混了，我是他爸爸，总是有人跟我说，怎么你年纪这么大，我以为你很年轻的。Dan发明了今天很多我想讲的技术，我今天主要是讲这些技术有什么好处，还有就是现在我的儿子Dan他想要支持任何你听说过的关注区块链的技术，他希望能够给所有人提供支持，让他们能够建立起自己的区块链项目，而且我觉得我的儿子实际上可以说是实时区块链的创造者，实时指的是能够在这个事件发生的同时马上就能够记录，并且可能只需要一秒，甚至不到一秒时间就能实现，这是我儿子Dan在做的工作，未来有很多关于区块链有意思的新发现。

Dan他们的系统正在处理所有区块链交易的70%，可以说是比特币交易的5倍之多，实际上他们的市值目前是比特币的多倍，应该说是接下来非常令人看好的项目。另外要考虑你的需求是什么，如果给你的客户提供实时的业务交易，你可以考虑一下我儿子的这个项目。

首先，我先要讲一个概念，就是经济上的超导，超导型的经济是什么意思呢？也就是说在整个星球上，在整个地球上我们都可以非常顺畅的互相沟通而没有任何的阻力，那么大家都知道超导的概念是什么，也就是说我们现在要完全去除人与人之间交易的阻力，我们可以回顾一下历史上著名的丝绸之路，丝绸之路最特别的一点是什么呢？我们都知道丝绸之路可以说是某种程度上改变了历史，而且马可波罗也是通过丝绸之路来到了中国，而这条丝绸之路等于说是把两个不同地区的经济体连接到了一起，有效消除了经济交流之间的阻碍。

现在连接我们的就是区块链，也是能够帮助我们有效消解经济上的一些交易阻力。而且，中国提出的“一带一路倡议”也是让我觉得非常印象深刻，包括基础设施的建设，还有就是和很多沿线国家的合作，这实际上也是减少经济阻力和经济摩擦的一个非常好的倡议，这将会给我们所有人都带来更大的繁荣。

区块链可以使用的第三个领域，就是我想说的“丝绸天路”，丝绸天路可以说是海上和路上的基础设施的互联互通，还有包括太空，还有网络空间，所有的空间，所有的地方都将会实现充分的互联互通。而就是一些特别偏远的地方，哪怕是北极，都是可以实现互联互通，现在我们看到有很多的地区，因为北半球互联互通做得比较好，经济又比较繁荣，南半球经济相对落后一些，因为互联互通性不太好。

而如果说互联互通做得不好的这些地区，实际上后来也是可以得到改变的，比如说区块链就可以形成这样的一种冲击，让这些偏远地区，或者是互联互通不太好的地区能够享有更多的发展机会。这个就是我看到的非常好的趋势，就是使用技术，用“丝绸天路”，通过陆地、海洋、天空卫星把所有人连接起来。

这里面就是Dan创新发明的一些技术，首先是从一带一路倡议同期开始提出的，就是在2013年开始的，他开始发明了实时区块链技术，把它放在了交易所里面。同时，还有一个智能的币工厂，还有比特股，然后又进行了升级，升级到更快的系统，同时还有一些公司使用相同的技术，包括今天发展的EOS。刚刚开始的时候，技术可以说是有了非常大的发展，现在的在这四个最活跃的区块链技术当中，大家可以看到相关的比较数据，比如说STEEM是他做的第二个项目，占有交易量的一半，你可以拿到其他人的工作量，同时还有比特股，另外还有2/3的区块链的交易量都是在这里面，所以这也是使我们更好清楚知道了未来的走向是如何，同时还有一个滞后的指标，就是市值的数据可以告诉我们过去几大区块链技术到底是做得怎么样。大家未来可以更关注一下实时的区块链技术。

还有一个非常有意思的就是我们的新产品，就是实时的币种，这样的一些币种可以说是价值非常高的，这些智能的币种是可以追踪其他资产的价值，是可以根据一个计算公式追踪其他币种的价值。比如说我们就有一个金币，是一个新式金币改Stokens会变得非常流行，还有一个可以做实时光速交易。现在可以看到世界各地发生实时交易，没有中介，没有交易延迟，去除中介也不见得是一件坏事，它可以帮助我们形成新的工具，形成新的规则，可以帮助政府，而不是和政府形成竞争，同时现在也有可以赎回的黄金和银的币种，而且这些都是由这些政府的币种提供支持，而且现在交易费用也有望实现零。所以这些对于我们来说都是一个非常好的发展。

再来总结一下，我也是得到了一带一路倡议的启发，现在经济的繁荣可以进一步的扩展，可以实现真正全球经济的高速公路，可以跨越网络，跨越空间，跨越天空，同时我们现在可以实现一种光速的交易，而且是可以实现一带一路一个天路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215317-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm