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北大教授刘晓蕾：国家没有禁止老百姓买卖比特币

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-26 21:02

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北大教授刘晓蕾：国家没有禁止老百姓买卖比特币


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息 今日，2018年中国国际大数据产业博览会在贵阳正式开幕。在“区块链―价值互联新秩序”为主题的高端对话论坛上，北京大学光华管理学院教授刘晓蕾在回答现场嘉宾关于比特币的投资和交易在中国合法性的问题时，她表示我们国家不让发行ICO，认定ICO是一种融资行为，非法集资。另外，目前也不允许做加密数字货币的交易平台，也就是中心化的交易化，但是没有禁止普通老百姓买卖比特币。

她补充到，比特币通过区块链上点对点的转换和交易，在技术上也不太好禁止。“国家在监管上，也并没有这样的一个姿态说不允许，所以应该说是没有，但是应该提醒大家，特别是说对这个新技术，对互联网，或者是对区块链以及比特币还不了解的普通老百姓，不要跟风炒作，因为还是一个风险非常大的投资。”

对于比特币现在能不能当现金花的问题。她表示，在绝大多数国家里都不能，特别是在中国绝对不可以。但是在日本等极少数的国家可以。(周奕婷)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215318-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:区块链教授交易比特币刘晓蕾

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