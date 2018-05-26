“数字经济之父”Don Tapscott：ICO是区块链发展的种子

（原标题：“数字经济之父”Don Tapscott：ICO是区块链发展的种子）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月26日消息 今日，2018年中国国际大数据产业博览会在贵阳正式开幕。在“区块链―价值互联新秩序”为主题的高端对话论坛上，现场嘉宾就“区块链现场是否存在泡沫”进行讨论，有嘉宾认为现在出现世界杯区块链、区块链手机等似乎区块链技术无所不包，泡沫非常大，但是也有嘉宾认为区块链技术的发展还非常压抑，远远不够。

迅雷集团CEO陈磊以互联网发展为例进行分析，认为泡沫形成有两点，“当年互联网泡沫形成是因为基础设施的建设远远超过了当时需求的发展，还有一种泡沫在技术远远没有成熟的时候，资本非常热情的去投入到应用领域去。2015年，也有VR的泡沫。VR泡沫造成的原因，并不是VR用户真的不喜欢，或者是没有市场，而是VR的技术没有能够给大家想象中的美好感受，甚至带来很多头晕等的问题。”

他认为今天区块链本身没有这两个问题。至少在中国没有。第一，区块链的应用其实在中国的市场上比较压抑，并没有超前。第二，区块链技术成熟的速度比很多人想象的要快，老百姓看得见摸得着的区块链底层技术很少。

世纪互联创始人元道不同意这种观点。他认为，一方面区块链市场上存在一批三无的空气币，没有社群的信仰，没有共识，没有代码，没有真正的执行团队，这叫三无空气币。“因为有了互联网，人们有手机，全世界范围大规模快速的传播，这两种力量加在一块，三无币加上快速实时的传播，必然带来，这是整个泡沫的起源，我认为这个现象是客观存在的。”

塔普斯科集团主席Don Tapscott有“数字经济之父”之称。他表示现在区块链确实有很多的炒作。但是20年之后，我们会更多的去讨论区块链，可能讨论的比现在更多。“我觉得有三种不同的泡沫，一种是关于加密货币的，很多货币他们都是垃圾货币。第二个还有ICO，人们都会说ICO都是泡沫，很多ICO都是垃圾，很多都会失败。有很多网络公司在90年代也是失败，也是倒闭，但是肯定会有罪犯，因为罪犯肯定都是首先采用新技术的。但是我们也有非常智能的美国执法机构，他们也知道比特币其实是比现金要更好的，因为虽然交易是匿名的还是会有数据，警察会使用区块链技术和使用比特币技术抓住罪犯。

第三个是关系到整个区块链，这个不是一个泡沫，这只是一个小小的种子。这在将来将会成为一个经济操作的系统，运营的系统。所以从监管的角度来说还是很难做的。因为在某些时候，这个代币代表的是一种安全，这个是需要监管的，有时候代币不是安全的，代表的是一种效用，能够让人们可以进行一个分享，或者是可以代表自然资产，这种就不应该被监管，不应该被禁止，应该被鼓励。

所以说到监管的时候，我们就需要这种微型的手术，而不需要大张旗鼓。我觉得政府也要非常谨慎和小心，他要保护投资者，保护消费者，保护我们的民众。同时让好的技术繁荣发展，同时要创造创新型的经济。”

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