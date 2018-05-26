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前央行金融所所长姚余栋：区块链将解决养老产品登记的安全问题

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-26 23:01

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前央行金融所所长姚余栋：区块链将解决养老产品登记的安全问题


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息 今日，2018年中国国际大数据产业博览会在贵阳正式开幕。以“区块链―价值互联新秩序”为主题的高端对话论坛上， 前央行金融所所长姚余栋表示，根据央行和多部委发布的资管新规要求，资管新规需要向上向下穿透，向上穿透至实际持有人，向下穿透至底层资产。唯有区块链，能够做这么大范围。“跨行业，跨领域境内外的登记，用区块链技术可以保证信息完整透明。养老是为老百姓提供的养老服务，对养老产品安全性要求很高，运用区块链技术，对中国老百姓来说，在上面买可以非常安心。”（周奕婷）

演讲原文

姚余栋：我曾经说过区块链怎么样来定义的问题，你搞不清楚它是不是革命，判断的时候，它如果是，如果我们没有做，它的代价和它不是我们做的代价一定是前面的代价更高，所以跟随战略还是非常重要的。

经过两年多的发展，感觉似乎光跟随还不行，还要在潮头上做一些事情。所以我想跟大家讲的是，区块链今天主要是养老登记领域的应用，我作为经济学工作者一直关注养老的事，主要是我们国家养老的发生。

这个是大家比较熟知的，跟TCP/IP协议不同的是区块链是价值网络，是价值的高速公路，就像我们现在每个计算机，每个手机连接，自动的TCP/IP协议，过一段时间就不用知道区块链基本原理，而计算机自动连接，只不过比TCP/IP协议更多了一层，顶层的协议。TCP/IP协议互联网发明时只能保证信息交流，不能保证互信。坏车市场，二手车市场不知道质量往往市场消失，如果大家都知道二手车质量跟三体人一样市场就存在，这是巨大的价值交换，使之以前消失的市场重新存在，这就是一个价值交换。与互联网很重要的差别，也是在计算机之间、手机之间交换，价值交换唯一性，价值交换双方的信任性和这种承诺可以自动执行，而无需第三方介入，这是一个跟互联网信息交往很重要的附加值。

区块链是价值传输协议，既是去中心化的，也可以有一个公开透明的数据库，而且每个区块上都可以进行检索，都可以做到。虽然我们强调的是分布式的，但是我想说随着网络的演进，将来完全去中心化也做不到，一定会有重要的节点胜出，就像今天比特币上有一定的分叉也是一样的，事实上也存在某种意义上的对协议的修改。所以将来一定也会有一个是去中心化，但是有一些网络节点很重要，这样能承担一定的监管职能和管理职能。

区块链分布式、去中介、可编程、不可篡改等，这样大大提高互信，使消失的市场回来。就像20多年前，就像整个互联网计算机通过TCP/IP协议连接时那想连接几十亿的计算机。我想这也是20多年前，区块链在逐渐发展，既然趋势已经越来越明显，它是价值的交换网络，那么有什么样的应用场景呢？我想应用场景大家已经探讨很多，已经落实到实践中去。比如说央行的票交所已经成功实施了电子票据在区块链上的流转，已经实施了。我们也看到在金融领域，包括很多银行也是把一些单据开始在区块链上互相交换，带有非标性的也可以流转。

我们国家正处于养老第三支柱的关键时期，还是希望能把养老产品的登记考虑使用区块链这样的技术，这样做一个顶层设计，完成一个革命性的登记结果，以至于将来惠及所有的老百姓。

今年的2月份，证监会已经发布了养老目标证券投资基金试行，4月份几部委一起，开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知，养老第三支柱对整个来说非常重要，不仅事关老百姓养老，还事关整个宏观经济，只有第三支柱才能更可以积累长钱，长钱可以帮助中国企业去杠杆。

我们测算一下有多少长钱能够进入第三支柱呢？比如说今年是养老税收递延型保险，明年是税收递延型基金，将来还有税收递延型类似银行产品的试点，然后扩大。假设，2020年开始到2050年第三账户个人养老的积累，做一个假设，2020年个税缴纳人数是1亿，2050年是7亿，平均每人每月购买养老产品750元，考虑中国人口老龄化加速，国内老年人抚养比在上升，假设平均每个人每月500块钱，这是低估的数字，大家看这样一个数字。2030年个人养老资金规模约13万亿，2050年70万亿。2050年养老第三支柱资产规模相当于今天GDP总额差不多，所以开始会比较慢，以后就爆涨，这就是养老第三支柱的推动，比如25岁工作，65岁退休，这钱到65岁退休才能拿出来，40年的长钱。这样的话，按照国际上的经验，这么大量的钱买什么产品呢？大致上是公募基金占一半，银行大约占1/4，保险占1/4，由此会预计到到2030年的时候中国养老个人账户中公募基金，养老的类似公募基金6.5万亿，央行3.25万亿，保险3.25万亿，2050年时规模大得不敢相信，可能有公募基金35万亿，银行17.5万亿，保险17.5万亿。

越到后面扩展速度越快，因为老龄化在加速。这样的产品扩张，产品登记就很重要了，就是养老钱是保命钱，养老的产品很重要，你要有一个收益性，你还要有安全性，让老龄化的投资者放心。所以建议在产品多样，数额巨大，而且将来可能还要分散到全球去，买全球的金融资产，因为这个风险应该是在全球分散，所以这个产品规模都难以想象。能不能有这样一个多个部门共同做，统一监管，避免监管套利的给投资者创造建立完善的养老市场，由此建议进行产品登记。凡是养老，无论是基金、银行、保险，或者是其他国外的产品，能够买的在这个产品上登记，所以登记很重要，能够加强统一监管。实施产品透明度，实现合同的整个数据链流程。

养老产品登记，建议面向产品信息模块，就是老百姓买的，就是公众的，他知道金融产品的型号、名称、发布时间、截止时间，底层资产是什么东西，面向投资者的合同等整个全部都有。流转的可以由销售方等在里面。

怎么做到？唯有区块链。根据央行和多部委发布的资管新规要求，资管新规需要向上向下穿透，向上穿透至实际持有人，向下穿透至底层资产，唯有区块链，能够做这么大范围，跨行业，跨领域境内外的登记，就是用区块链技术，而且可以验证，保证完整透明。这是防诈骗。同时个人养老是为老百姓提供的养老服务，所以对产品安全性要求很高，如果有这样一个记录不可篡改，完整透明的产品登记系统，我觉得对中国老百姓来说，在上面买是非常安心的。

可以提高未来的流转效率，为什么呢？在美国的时候，第三支柱买了基金你很难再买保险，买了保险再很难买银行产品，如果我们有一个区块链的跨部门跨产品的养老登记系统，这样的话就给中国老百姓造就一个超级养老账本，就是他很清楚他这个账本里面多少是可以配基金，多少配银行产品，多少配保险产品。而且整个过程都非常清晰，而且之间可以互相流转。我们建议这样一个技术，在国外还远远没有做到，包括在美国都是碎片化的第三支柱，所以到哪一个基金公司去，或者是到银行去都买不同的产品，没法进行整合。

而我们国家第三支柱刚刚开始顶层设计，将来一定是全球最大的个人养老账户，可不可以在开始的时候就使用区块链技术进行革命性的产品登记，这样以后我们就可以在全球的产品，无论是中国的产品，还是国外的产品，跨境的产品都在上面，只要满足监管要求都可以登记，可溯源，使我们第三支柱，使老百姓有一个超级养老账本，能够最佳进行配置，有效分散风险。

最后，我想用我两年前在一个论坛上说的话做结尾“生于互联网，死于区块链”。当时我主要是感觉有一些互联网巨头对区块链置若罔闻，现在发现大象也跳起舞来，巨头已经开始纷纷进行互联网区块链的应用。所以我想已经不在担忧这个情况了，所以我们不用怀疑区块链，它作为比互联网更高层次的价值传输网络，规模可能比互联网更大，创造经济价值，或者是市场价值，今天难以想象。在应用场景之中，我希望结合我们超老龄社会的来临，能够结合我们在第三支柱顶层设计的关键时刻，可以超前的考虑应用区块链技术进行养老产品的登记系统的设计。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215322-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:养老互联网央行姚余栋区块链

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