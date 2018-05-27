战场携带蓄电池太笨重，把它和军装二合一如何？

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（原标题：The Military Wants Bulletproof Batteries For Armor）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月26日消息，谁知道步兵会携带多少电池？据统计，平均每位美国大兵每天携带约8公斤小型蓄电池，这仅比穿着的保护装置少0.9公斤。但是如果小型蓄电池成为可穿戴保护性装置，这将很大程度减少士兵战场负重。美国橡树岭国家实验室加布里埃尔・维斯(Gabriel Veith)正在研究带有防护型电池的男式和女式军用服装。

目前维斯的原型军装设计仅带有普通电池组，但是在电池组中注入少量二氧化硅。当军人穿着“电池盔甲”遭到子弹射击，子弹射击产生的撞击力，会使二氧化硅和电解液变成固体，从而阻止子弹对人体的伤害。

维斯和研究小组现已证实小型电池组的有效性，但迄今尚未按比例放大，覆盖人体绝大部分皮肤。未来这可能存在一定的安全隐患，例如：如果子弹击中“电池盔甲”某些位置，很可能会导致电池出现泄漏或者爆炸。

事实上，如果这些耐用电池可以使用，基本上可以保证电池不会被丢弃(军方特别要求这些电池能够充电)。同时，确保军方遗留的有毒废料越少越好。据悉，美国军方是美国最大的污染物质制造者之一，更糟糕的是，他们经常将清理工作外包给没有太多监管机制的承包商，这意味着军事基地经常未按标准要求进行清理，或者根本未清理过，处理军事废弃垃圾时经常导致军事工作人员被烧伤。

目前，美国国防部认识到气候变化是一个严峻的问题，很可能开始影响军方任务。从美军研制重复使用、耐用型电池的角度来看，他们也希望减少军事活动对气候变化的影响。（卡麦拉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215325-1.html

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